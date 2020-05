Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Cryolipolyse Paris : Se Lancer ? La Cryolipolyse est une technique de médecine esthétique de plus en plus connue à Paris ! Sachez en plus en lisant notre article !







La raison de cette popularité réside dans l'efficacité démontrée face à peu de contre-indications.



La cryolipolyse est un traitement innovant importé des Etats-Unis, qui permet de réduire et de remodeler de manière ciblée les tissus graisseux excédentaires, uniquement par la congélation des adipocytes (cellules graisseuses), et donc sans devoir recourir à la chirurgie.

De plus, par rapport à d'autres techniques comme la cavitation (traitement pour réduire la graisse localisée par échographie basse fréquence) et la même liposuccion (technique chirurgicale qui consiste à enlever une partie de la graisse sous-cutanée par une canule d'aspiration), la cryolipolyse promet une élimination permanente de la graisse localisée.



Mécanisme d'action de la cryolipolyse



La cryolipolyse est donc une procédure non invasive et indolore, qui vise à éliminer la graisse corporelle inutile en exploitant le mécanisme de refroidissement sélectif des cellules graisseuses, qui conduit à leur élimination naturelle par le corps.



Voyons ce mécanisme en détail.

La chute soudaine de la température de la zone traitée induit progressivement, mais sans risque pour les autres tissus, la mort des cellules graisseuses (phénomène appelé apoptose).

La procédure de mort cellulaire commence environ 3 jours après le traitement, avec l'apparition d'une enzyme spécifique, Caspase-3. Au bout d'une semaine environ, il peut y avoir un affaiblissement des membranes des cellules graisseuses, qui deviennent de plus en plus instables. Après deux semaines, le processus d'élimination des cellules mortes par les macrophages commence (les macrophages sont des cellules immunitaires présentes dans les différents tissus du corps, où elles jouent le rôle de "balayeurs" de l'organisme).

Le résultat final de la cryolipolyse, et donc la réduction substantielle du tissu adipeux (chaque séance de cryolipolyse peut éliminer environ 20% de graisse), ne sera cependant visible qu'après environ trois mois, lorsque le tissu sera revenu intact et sans blessure.

Cependant, il faut se rappeler que la cryolipolyse n'est pas une alternative aux régimes hypocaloriques et qu'elle n'exempte donc pas les patients, en particulier ceux qui sont clairement en surpoids, de maintenir un mode de vie sain et contrôlé. Traitement par cryolipolyse



Les meilleurs endroits à traiter sont l'abdomen, les hanches, l'intérieur des bras, l'extérieur des cuisses, le dos, la culotte de cheval.



En règle générale, le traitement est effectué dans une clinique ambulatoire, par un médecin spécialiste ou sous sa supervision. Aucune anesthésie n'est nécessaire. Le patient est placé sur un lit et la zone à traiter est saupoudrée d'un gel. L'équipement utilisé consiste en une pièce à main d'environ 15-20 cm de large, capable d'aspirer la zone à traiter (comme un aspirateur), en la soumettant à une réfrigération qui la porte à une température d'environ 7 degrés sous zéro.

La durée du traitement est d'environ une heure.



Effets secondaires de la cryolipolyse



Au début de la séance, en raison du froid, le patient peut ressentir un léger inconfort.

A la fin de la séance, cependant, il peut y avoir une légère rougeur et une sensibilité accrue dans la zone traitée, qui disparaîtra cependant en quelques heures.

Dans certains cas, des ecchymoses temporaires, de légères crampes, des picotements ou un engourdissement peuvent également survenir.

Cependant, le patient pourra reprendre immédiatement ses activités habituelles.

Josie Bonnet

















