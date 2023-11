Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Cryolipolyse, le Dr Smarrito de Lausanne réponds à nos questions

La Cryolipolyse est une spécialité de Médecine esthétique très connue. Le Dr Smarrito de Lausanne nous en dit plus dans cet article sur la Cryolipolyse.



Comment fonctionne la cryolipolyse ? La cryolipolyse est un traitement non invasif qui détruit les cellules graisseuses (adipocytes) en abaissant leur température de manière contrôlée, sans endommager le reste des cellules de la peau. Le refroidissement des cellules graisseuses entraîne leur congélation et leur mort, puis leur élimination par l'urine et la sueur au cours des semaines suivantes. Quels sont les effets sur le corps après l'intervention ? Une rougeur modérée dans la zone traitée (qui dure de quelques minutes à quelques heures). En outre, il y a une sensation de picotement ou d'engourdissement dans la zone traitée. La cryolipolyse est-elle douloureuse ? La réponse est : non. Il est confortable pour tous les patients. Aucun patient n'a besoin d'anesthésie ou de médicaments contre la douleur. Il s'agit d'un traitement indolore qui ne provoque pas d'inconfort, de douleur ni de problèmes cutanés, mais pendant les premières minutes, le patient éprouve une sensation de brûlure due à la basse température générée par l'applicateur et, par conséquent, à cette basse température, la zone est anesthésiée et rien n'est ressenti. Quelle est la durée d'une séance ? La durée dépend de l'importance de la zone à traiter. Elle peut durer entre 30 et 60 minutes environ. Une fois la zone à traiter déterminée, le Cosmathérapeute applique une membrane antigel qui évite au derme de subir des lésions dues aux basses températures. Un froid contrôlé, entre 5 et -10 degrés, est alors appliqué sur la zone à traiter. Combien de temps dure une séance de cryolipolyse ? Une fois le temps indiqué écoulé, l'applicateur est retiré et la zone est massée. Dans les semaines qui suivent, le patient élimine physiologiquement les cellules graisseuses et peut immédiatement reprendre sa vie quotidienne. Quel est le temps de récupération ? Immédiate. Le patient peut retourner au travail après la séance. De plus, il peut faire de l'exercice. Combien de temps faut-il pour voir les résultats ? C'est la principale interrogation de beaucoup de personnes et c'est généralement l'une des questions les plus fréquentes que des patients posent lorsqu'ils viennent dans une Clinique pour un traitement de médecine esthétique. La réponse est la suivante : Une séance de cryolipolyse permet de réduire environ un quart de la zone à traiter en une seule séance, de sorte que les résultats sont visibles 3 à 4 semaines plus tard. Combien de séances sont nécessaires ? Comme nous l'avons expliqué plus haut, cela est variable (en fonction du cas de chaque patient), bien qu'avec un seul traitement 25 à 45% de la graisse traitée soit éliminée. Le nombre de séances nécessaires dépend de la quantité et du type de graisse à éliminer, mais normalement les résultats sont perceptibles entre 1 et 3 séances. Après 2 à 4 mois après un seul traitement. Pourquoi est-ce plus efficace que d'autres traitements ?

Cryolipolyse-Pourquoi est-ce mieux que les autres traitements ? La grande différence avec les autres traitements est qu'elle permet d'éliminer les cellules graisseuses sans endommager ou affecter les tissus adjacents de la zone traitée. Les avantages de ce traitement sont multiples : Il s'agit d'une application totalement sûre, car elle dispose de capteurs qui régulent la température en fonction de la zone à traiter, évitant ainsi tout risque de nécrose ou de brûlure. L'avantage de cette procédure est qu'elle ne nécessite pas de convalescence, étant donné qu'aucune anesthésie n'est utilisée et qu'aucune intervention chirurgicale n'est effectuée. Contrairement à d'autres traitements, vous pouvez obtenir des résultats permanents grâce à l'élimination de la graisse localisée. Il est approuvé par les organismes de réglementation internationaux, ce qui garantit qu'il répond aux exigences nécessaires en matière de sécurité et d'efficacité. L'efficacité du traitement sur chaque machine pour s'assurer que les résultats souhaités sont atteints. Qui sont les candidats à la cryolipolyse ? Il s'agit d'un traitement indiqué pour les hommes et les femmes qui souhaitent se débarrasser des dépôts de graisse localisés qu'il est difficile d'éliminer avec un régime alimentaire et de l'exercice physique. Le temps de récupération est beaucoup plus long avec une intervention chirurgicale qu'avec une procédure de réduction de la graisse par cryolipolyse. D'autre part, bien qu'il s'agisse d'un traitement sans risque et qu'il puisse être pratiqué par tout le monde, il présente certaines contre-indications, par exemple, il ne convient pas aux personnes qui ne sont pas en bonne santé physique, mentale et émotionnelle. Elle ne convient pas non plus aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de troubles de la circulation, de diabète ou de la maladie de Raynaud et aux personnes souffrant d'obésité.



josie bonet

Lu 24 fois









