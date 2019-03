Cuire une pizza au barbecue: c’est possible

En plus des ingrédients habituels, prévoyez quelques feuilles de papier sulfurisé.

La technique est relativement simple. Déballez et déroulez votre pâte à pizza et posez-la sans la garnir bien à plat, avec sa feuille de papier sulfurisé, sur la grille du barbecue.

Après quelques minutes, la dessous de la pâte est doré.

Ôtez le tout du barbecue et laissez refroidir afin de na pas vous brûler les doigts. Dès que c’est tiède, posez une nouvelle feuille de papier sulfurisé sur la face non cuite de la pâte à pizza, retournez l’ensemble et retirez la feuille de cuisson de la face cuite. La face crue est maintenant en-dessous, posée sur la nouvelle feuille de papier sulfurisé.



Garnissez la face cuite de votre pizza avec vos ingrédients préférés : câpres, anchois, mozzarella, anneaux d’oignon rouge, lanières de poivron, chorizo, poulet, etc. La pizza barbecue s’accommode tout à fait bien de rondelles de tomates crues pourvu qu’elles soient charnues et bien débarrassées de leurs graines et de leur jus. Assaisonnez à votre convenance et posez de nouveau votre pizza sur le barbecue. Laissez cuire jusqu’à ce que la mozzarella ait fondu.



Astuce: vous pouvez faire la même chose avec de la baguette pas trop cuite et coupée dans le sens de la longueur. Cela ne porte plus le nom de pizza mais c'est bluffant. Bon appétit.