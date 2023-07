Déclaration du Président de la République après les 100 jours: la rigueur, quoi qu'il en coûte

Son discours démarre par l’expression de son soutien à la Première ministre évoquant à la fois la femme et le ministre.

Emmanuel Macron a évoqué 4 chantiers :

1°) 2°) le travail et la réindustrialisation en prenant l’exemple des usines de batteries, médicaments…

3°) progrès = services publics plus efficaces : école, formation, santé par le bais de :

- transformation profonde de notre système scolaire,

- généralisation du service d’accès aux soins,

- transition écologique et planification.

4°) indépendance et justice : l’ordre républicain et utilisation de la Constitution

On note que les forces de l’ordre ont été remerciées pour leur attitude pendant les émeutes urbaines qui ont suivi la mort de jeune Nael, tué par un policier, selon toute vraisemblance en dehors du cadre de la légitime défense.

Cet été :

- Accompagnement des enfants et des jeunes vers la culture et le sport

- Plan sécheresse, accompagnement des agriculteurs, éleveurs, viticulteurs et maraîchers

A la rentrée :

- Coupe du monde de rugby, jeux olympiques = projeter le pays vers une fierté inédite.

- Un cadre exigeant et l’ordre en matière de finances publique, laquelle, seule, nous permet d’être forte et crédibles en Europe.

- Question de l’immigration.

- Réponses profondes aux émeutes. Risque de division profonde de la nation. Autorité - Respect - Espérance légitime.



Avertissement aux ministres : Être ministre, c’est diriger les administrations de son ressort et faire mettre en œuvre les décisions prises en déconcentrant au maximum. Travail avec le législatif et les maires. C’est aussi faire preuve de collégialité.