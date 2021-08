Découverte inquiétante sur la vitamine D

Le problème est que peu de gens ont conscience que ce geste peut aussi s’avérer inutile et même dangereux si vous manquez de cet autre nutriment vital : le magnésium.







Une étude vient de paraître aux Etats-Unis à ce sujet dans le Journal of American Osteopathic Association. Elle nous éclaire sur le lien subtil et mystérieux entre ces deux nutriments dont on croyait pourtant tout savoir. [1]







Le Professeur Razzaque, co-auteur de cette étude, révèle qu’un déficit en magnésium empêche votre corps de métaboliser suffisamment la vitamine D. Ce phénomène enclencherait alors un effet domino mortel qui multiplierait jusqu’à 10 fois votre risque de maladies cardiovasculaires. [2]







Visiblement, aucun média français n’a relayé cette information.







Quand le calcium squatte vos organes







L’étude du Pr. Razzaque met en lumière cette réaction en chaîne : lorsque vous manquez de magnésium, votre corps métabolise moins bien votre vitamine D, celle-ci reste alors inactive dans votre organisme et s’accumule.







En s’accumulant inutilement dans votre corps, la vitamine D provoque un surplus de calcium. Normalement, votre calcium est censé se trouver dans vos os et vos dents. Mais quand vous avez trop de calcium, il se dépose ailleurs : dans vos artères, dans vos reins, votre cerveau, votre foie, vos intestins, vos tendons, vos muscles etc.







On parle alors de calcification « pathologique » car ce phénomène déclenche de nombreuses maladies graves : athérosclérose, arthrose, cancers…[3]







Comment pouvez-vous empêcher cet effet domino causé par une mauvaise métabolisation de la vitamine D dans votre corps ?







Réponse du Pr. Razzaque : en augmentant simplement vos apports en magnésium car ce minéral facilite la métabolisation de la vitamine D et vous protège ainsi contre les risques de calcification pathologique.







D’autres études sur le lien entre la vitamine D et le magnésium viennent d’être publiées. Vous allez voir que ce lien est encore bien plus important qu’on ne l’imaginait.







Découverte stupéfiante sur le lien vitamine D - magnésium







Une étude publiée en décembre 2018 - c’est très récent - dans la prestigieuse revue The American Journal of Clinical Nutrition a stupéfié la communauté scientifique.







Cette étude portant sur 180 personnes âgées de 40 à 85 ans a été menée dans le cadre d’un programme de prévention du cancer colorectal.







Le but était de mieux comprendre les mécanismes mystérieux qui lient le magnésium et la vitamine D.







Au cours de cette étude, les participants ont donc pris un complément alimentaire de magnésium (ou un placebo).







Les chercheurs ont alors fait cette découverte extraordinaire : la simple prise de magnésium aide à augmenter naturellement nos réserves de vitamine D.







Mieux encore : ils ont également observé que le magnésium réduit aussi notre taux de vitamine D lorsque celui-ci est trop élevé ! [4]







Le magnésium est l’aiguillon naturel de la vitamine D







Grâce à cette nouvelle étude, on sait maintenant que le magnésium joue un rôle clé pour augmenter OU baisser votre taux de vitamine D selon vos besoins personnels.







Si vous prenez de la vitamine D, vous avez donc tout intérêt à augmenter aussi vos apports en magnésium afin de mieux réguler votre taux de vitamine D.







Si vous ne prenez PAS de vitamine D, vous avez également intérêt à prendre un supplément de magnésium car cela pourrait vous aider à augmenter naturellement vos réserves de vitamine D.







Et quelle que soit votre situation, il est certainement utile de vous rappeler cette statistique terrible : 3 Français sur 4 - au minimum - manquent de magnésium.







Cela engendre des problèmes de métabolisation de la vitamine D comme on vient de le voir. Mais surtout, cela provoque bien d’autres risques pour votre santé.







Car le magnésium est indispensable à près de 400 autres processus biologiques dans votre corps. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le magnésium est LE complément alimentaire le plus souvent prescrit par les médecins…







Recommandé aussi par ceux qui « ne croient pas aux compléments alimentaires » !







Bien qu’ils soient majoritairement peu enclins à recommander des suppléments nutritionnels à leurs patients, la plupart des médecins prescrivent volontiers du magnésium.







Malheureusement, ils prescrivent en majorité les formes de magnésium basiques.







C’est le cas notamment de l’oxyde de magnésium vendu souvent sous l’appellation « magnésium marin ». Cette forme de magnésium est bon marché mais notre organisme ne l’assimile pratiquement pas et il ne sert donc à rien ou presque.







C’est pourquoi, si comme moi vous préférez en avoir pour votre argent, vous avez tout intérêt à choisir une forme supérieure de magnésium.







Préférez un magnésium de bonne facture







Parmi les formes supérieures de magnésium, vous trouverez notamment le bisglycinate, un sel de magnésium de 3ème génération (par opposition aux formes classiques inorganiques et organiques).







Le bisglycinate est composé de magnésium et de glycine, un acide aminé lui aussi crucial pour votre santé car il intervient notamment dans la synthèse du collagène, des sels biliaires, du glutathion et de l’acétylcholine.







Le bisglycinate est, le choix n°1 car les études comparatives sur les différentes formes de magnésium montrent qu’il coche toutes les bonnes cases [5] :







Sa teneur en magnésium élément (actif) et sa biodisponibilité sont parmi les plus élevées.







Il est bien toléré par l’organisme et vous évitez donc les désagréments parfois causés par d’autres formes de magnésium (effet laxatif, acidification de l’organisme).







L’autre avantage du bisglycinate est que vous n’avez pas besoin d’en prendre en grande quantité. Avec 100 mg par jour, vous complétez vos apports alimentaires avec juste ce qu’il faut, sans surcharger votre organisme inutilement.







Le magnésium bisglycinate étant une forme supérieure de magnésium, il est aussi plus rare. Vous en trouvez rarement en pharmacie.











Tapez sur votre moteur de recherche préféré : magnesium bisglycinate







Et éviter les produits avec d’autres compléments à l’intérieur.







Bonne lecture et prenez soin de vous !











Sources :







[1] Anne Marie Uwitonze, Mohammed S. Razzaque. Role of Magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopathic Association, 2018; 118 (3): 181 DOI: 10.7556/jaoa.2018.037







[2] N Engl J Med. 2008 Mar 27;358(13):1336-45. doi: 10.1056/NEJMoa072100. Coronary calcium as a predictor of coronary events in four racial or ethnic groups. Detrano R1, Guerci AD, Carr JJ, Bild DE, Burke G, Folsom AR, Liu K, Shea S, Szklo M, Bluemke DA, O’Leary DH, Tracy R, Watson K, Wong ND, Kronmal RA.







[3] https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcification_(médecine)







[4] Am J Clin Nutr. 2018 Dec 1;108(6):1249-1258. doi: 10.1093/ajcn/nqy274. Magnesium status and supplementation influence vitamin D status and metabolism: results from a randomized trial. Dai Q1, Zhu X1, Manson JE2,3, Song Y4, Li X5, Franke AA5, Costello RB6, Rosanoff A6, Nian H7, Fan L8, Murff H1, Ness RM9, Seidner DL9, Yu C7, Shrubsole MJ1.







[5]https://www.lanutrition.fr/bien-dans-sa-sante/les-complements-alimentaires/les-principaux-complements-alimentaires/les-complements-correcteurs-de-l-alimentation/le-magnesium/quel-magnesium-choisir