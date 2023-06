Découvrez LIFELINE NATUROPATHIE un cabinet de naturopathie unique dans le village de Molles en Montagne Bourbonnaise - Sur RDV et A DISTANCE via SKYPE

Pour plus d'informations sur les services proposés, le parcours professionnel

par téléphone au 07 64 07 36 02

le Mercredi de 10h à 17h30

et le Samedi Matin de 10h à 12h30

Découvrez LIFELINE NATUROPATHIE ( https://www.lifeline-naturopathie.fr ) un cabinet de naturopathie unique dans le village de Molles en Montagne Bourbonnaise, offrant bien plus qu'une simple consultation de Naturopathie. Lifeline Naturopathie Jean-Michel Griveau vous invite à découvrir ses particularités pour améliorer votre santé naturellement.Doté d'installations modernes et d'équipements de pointe, ce cabinet de naturopathie se distingue par son approche innovante. Avec des technologies avancées telles que la biorésonance , le bilan quantum , la magnétothérapie pulsée , le laser froid , et le bol d'air Jacquier , Lifeline Naturopathie offre des solutions uniques pour vous aider à prendre soin de votre santé globale. Le cabinet travaille aussi bien avec les humains qu'avec vos animaux de compagnie chiens ou chats.Malgré sa taille modeste de 10 m², le cabinet propose des consultations sur rendez-vous et à distance (sur Skype), vous offrant une flexibilité maximale. Grâce à la biorésonance et à la magnétothérapie, Jean-Michel Griveau thérapeute est en mesure de soulager efficacement diverses affections, allant des douleurs chroniques à l'arthrose, en passant par le stress, l'acidose, les allergies, les intolérances alimentaires, et bien plus encore, en utilisant des traitements naturels et non invasifs.Bien qu'un naturopathe ne soit pas un médecin, il est un éducateur de santé. Son rôle est d’expliquer à ses consultants le mode de fonctionnement du corps, les mécanismes et les dérèglements éventuels de ce dernier. Le naturopathe est à l’écoute du consultant pendant toute la durée de la consultation. Ainsi, avec une vision holistique de la naturopathie, le naturopathe considère son patient d’une manière générale.Lorsque vous franchirez les portes du cabinet, vous serez accueilli dans un environnement chaleureux et sain conçu pour favoriser votre détente et votre bien-être. De plus, la technologie plasma est utilisée pour assainir l'atmosphère et protéger contre les virus, vous offrant ainsi un cadre propice à la relaxation.Les consultations naturopathiques comprennent pour le 1er RDV : une anamnèse, un bilan de vitalité, un scan biorésonance, un rééquilibrage éventuel, un bilan quantum et une séance de bol d'air Jacquier.En plus de cela, vous recevrez des fiches conseils détaillées dans les jours suivant votre consultation, pour vous accompagner dans votre prise en charge personnelle.Le cabinet de Lifeline Naturopathie propose également des consultations à distance, avec un accès privé à votre dossier via le logiciel JUPI'TERRE, garantissant la confidentialité de vos données grâce à des serveurs hautement sécurisés spécialisés dans la protection des données de santé.En tant que praticien dévoué et passionné, Jean-Michel Griveau est formé à l'utilisation de la biorésonance, de la magnétothérapie pulsée et du laser froid, offrant des séances adaptées à vos besoins spécifiques en complément de la naturopathie traditionnelle.Prenez rendez-vous dès aujourd'hui pour découvrir les bienfaits de la naturopathie et de ces technologies avancées sur votre santé et votre bien-être.de Jean-Michel Griveau et les avantages de la naturopathie, de la biorésonance, de la magnétothérapie et du laser froid, consultez le site web officiel de Lifeline Naturopathie Découvrez l'utilisation du bol d'air Jacquier au cabinet de Lifeline Naturopathie et profitez d'une séance offerte lors de votre consultation !Le bol d'air Jacquier est une méthode approuvée utilisée depuis de nombreuses années qui permet de bénéficier des bienfaits de l'oxygénation cellulaire. En inhalant de l'air enrichi en ions négatifs, vous stimulez votre système immunitaire, améliorez votre vitalité et favorisez votre bien-être global.Profitez dès maintenant d'une remise spéciale de 10 % sur toutes les prestations du cabinet (sauf Bol d'air Jacquier) jusqu'au 30 Septembre 2023, valable pour les habitants de Molles et pour toutes les personnes inscrites à la newsletter du site internet.Pour prendre rendez-vous ou obtenir de plus amples informations, contactez Lifeline Naturopathie, par courrier électronique à lifeline.naturo@gmail.com le Lundi de 14h à 17h30le Mardi de 10h à 17h30