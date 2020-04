Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Découvrir Lausanne Lausanne est la capitale du canton de Vaud. Il y a beaucoup à découvrir dans cette belle ville ! Sachez en plus en lisant notre article !



Découvrir Lausanne ? A quelques heures de l'Italie, accessible en voiture ou plus confortablement en train, Lausanne est une magnifique ville du canton de Vaud, en Suisse, surplombant le lac Léman. Entouré de collines, de bois, de prairies et de vignobles de Lavaux, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il est considéré comme l'une des meilleures stations de vacances suisses.

En été, il y a un calendrier chargé d'événements pour égayer les journées (et surtout les soirées) des touristes. Ce que vous remarquerez immédiatement à Lausanne, c'est le nombre de jeunes. La ville abrite quelques-unes des écoles les plus renommées, telles que l'Ecole Internationale Brillantmont, l'Institut de Design, l'Ecole Polytechnique et l'Ecole Hôtelière.

Le quartier le plus fascinant de Lausanne est sa vieille ville presque entièrement piétonne, dominée par la cathédrale gothique Notre-Dame et caractérisée par des rues pavées, une architecture médiévale, des ateliers artisanaux et des bistrots.

Ouchy est la station balnéaire de Lausanne, où vous pouvez faire d'agréables promenades et de belles excursions, y compris à Evian, en France, à bord de bateaux à aubes. Plus au sud se trouvent les parcs et les beaux palais de la ville qui abritent des hôtels de luxe, comme l'hôtel de l'Angleterre qui a accueilli Lord Byron.

Lausanne a récemment lancé un projet de réaménagement urbain dans l'ancien quartier industriel de Flon. Au lieu d'ateliers, des boutiques à la mode, des clubs, des restaurants et des clubs ont vu le jour ici. Lausanne abrite également le Comité International Olympique (CIO) et son musée, la capitale olympique et, grâce à la présence de nombreuses associations et fédérations sportives internationales, la capitale administrative mondiale du sport.

Lausanne a aussi beaucoup à offrir aux amateurs de culture : la Collection de l'Art Brut du Palais de Beaulieu, la Fondation de l'Ermitage, le Musée de l'Elysée dédié aux amateurs de photographie, le Musée de la Pipe et bien d'autres méritent une visite. Pour un voyage hors de la ville, il vaut la peine de prendre le Train des Vignes de Vevey à Chexbres en passant par les vignobles de Lavaux avec vue sur le lac Léman. Découvrir Montreux ? Montreux est une ville suisse sur les rives du lac Léman, un lieu renommé qui accueille de grands festivals et des personnalités célèbres de la mode et du divertissement. La ville accueille le Festival de Jazz, le Montreux Sundance, le Golden Rose Festival, le concours national de chant choral ; en 2011, le Freddy Mercury Tribute a été organisé à l'occasion du 20e anniversaire de la mort du chanteur. Destination idéale pour passer un merveilleux week-end.

Au bord du lac Léman, vous trouverez de nombreux petits restaurants, très caractéristiques, où vous pourrez déguster des spécialités typiques telles que des filets de perches panés et frits, du malakoff, des pâtes frites farcies au fromage ou encore le gâteau Raisinée, également appelé vin cuit. Tout cela pour donner une empreinte gastronomique et vinicole à votre week-end à Montreux. La vie nocturne est assez animée, il y a au moins quatre discothèques, dont certaines proposent des soirées à thème, avec des DJ sets de première ligne tels que David Guetta et Robin Schulz. Montreux est l'endroit idéal pour passer un week-end entre amis, se détendre au bord du lac ou faire la fête le soir.

La ville accueille le Festival de Jazz, le Montreux Sundance, le Golden Rose Festival, le concours national de chant choral ; en 2011, le Freddy Mercury Tribute a été organisé à l'occasion du 20e anniversaire de la mort du chanteur. Destination idéale pour passer un merveilleux week-end.La promenade au bord du lac proche de Lausanne offre une vue magnifique sur le paysage environnant riche en nature. Vous pouvez aussi louer des petits bateaux pour des excursions dans le lac. L'emblème de la ville de Montreux est la Place du Marchè, la place principale, très grande, berceau du marché couvert, où l'on peut acheter une infinité de produits locaux, comme le fromage et le chocolat, renommés dans le monde entier. Les Mountain Studios, qui sont encore utilisés par de nombreux artistes de renommée internationale, méritent également une visite. Ils ont été achetés par la Reine en 1978 et appartiennent maintenant au producteur du groupe, David Richards. 