Des milliers de personnes manifestent à Bamako pour le départ du président malien.

Tout porte à croire aujourd’hui que la superbe attente entre l’Imâm Mahmoud Dicko et le président Malien s’est complètement dégradée. Il faut rappeler que Mahmoud Dicko a aidé IBK à se faire élire lors des présidentielles de 2013.







Ça fait beaucoup pour le président Malien Ibrahim Boubacar Keita et son gouvernement qui voient leur pays dans une crise sécuritaire, politique et économique pendant plus de 8 ans. Les violences intracommunautaires qui ont fait des milliers de morts et des centaines de déplacés ne cessent de se répéter.







L’appel à manifester de l’Imâm Mahmoud Dicko, qualifié d’insurrectionnels par la cour constitutionnelle est un premier cou d’essai réussi pour les organisateurs, puisque la place de l’indépendance a été remplie par près de 10000 personnes venant crier leur rare le bol au président IBK ainsi que son premier ministre dont ils veulent la démission.







Malgré autant de gens venus de toutes les régions du pays sous un chaud soleil vendredi 05 juin, il est constaté aucun débordement ni répressions des forces de l’ordre.