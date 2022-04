Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Infos Business Détatouage Laser Lausanne, questions et réponses

Vous en saurez plus sur le détatouage au Laser en lisant notre article dédié du jour ! Nous sommes souvent habitués à voir les tatouages comme faisant partie de notre culture, les gens du show-business, les politiciens, les footballeurs, les présentateurs de télévision ont souvent un ou plusieurs tatouages. Rien qu'en Suisse, plus de 500000 personnes ont un tatouage. 94,8 % d'entre elles se disent satisfaites de leur choix, 12,2 % envisagent d'enlever leur tatouage et 3,3 % l'ont déjà enlevé ou ont commencé un traitement de détatouage au laser.







Il existe principalement deux lasers utilisés en dermatologie : le laser Q-Switched et le laser picoseconde.



Voyons ce qu'ils sont, quelles sont leurs différences et comment ils fonctionnent : Les lasers Q-Switched : ce sont des lasers qui parviennent à délivrer une impulsion très puissante en un temps extrêmement court (l'impulsion de ces lasers est en fait délivrée en quelques milliardièmes de seconde seulement). Cette grande vague d'énergie fracture les pigments de notre tatouage, le rendant "éliminable" par notre corps.

Les lasers picosecondes : il s'agit des dernières avancées technologiques. Ces types de laser développent une puissance égale ou même supérieure à celle des anciens lasers Q-Switched, mais délivrent cette puissance plus de 1000 fois plus rapidement. Cela signifie que l'énergie d'une impulsion est délivrée en seulement un millième de milliardième de seconde.



Mais pourquoi le laser picoseconde est-il meilleur que le laser Q-Switched ? La réponse est en fait simple : le laser picoseconde permet de décomposer le pigment de nos tatouages en morceaux beaucoup plus petits qui sont facilement éliminés par notre corps, ce qui permet d'enlever un tatouage en moins de temps et avec un meilleur résultat.



Est-il douloureux d'enlever un tatouage ?



L'aspect qui effraie le plus ceux qui veulent enlever leur tatouage est certainement celui de la douleur. En réalité, la sensation d'enlever un tatouage n'est pas si différente de celle que vous ressentez lorsque le tatoueur injecte le pigment dans la peau, en fait, étant un traitement rapide, vous pouvez la supporter encore mieux !



Toutefois, ne vous fiez pas à ce que vous lisez sur certains blogs, les rapports faisant état de douleurs atroces pendant la procédure de détatouage concernent souvent des traitements effectués avec de vieux équipements laser. Les nouveaux systèmes et protocoles de traitement sont beaucoup moins fastidieux que les méthodes classiques.



Y a-t-il des cicatrices après le détatouage ?



La réponse est NON !



Les lasers n'agissent jamais que sur le pigment du tatouage, le fracturant et permettant son élimination par les macrophages, les cellules charognardes de l'organisme, alors qu'ils n'ont aucune réaction avec la peau normale.

Plus précisément, les lasers picosecondes sont appelés lasers froids car l'impulsion émise est si courte qu'elle ne génère pas de chaleur. Grâce à cette caractéristique, ils ne causent aucun dommage à la peau, qui reste exactement comme elle était avant le tatouage.

On a mis au point des lasers capables d'éliminer complètement un tatouage sans laisser de traces évidentes sur la peau, telles que des cicatrices ou des taches cutanées.Il existe principalement deux lasers utilisés en dermatologie : le laser Q-Switched et le laser picoseconde.Cela signifie que l'énergie d'une impulsion est délivrée en seulement un millième de milliardième de seconde.Mais pourquoi le laser picoseconde est-il meilleur que le laser Q-Switched ? La réponse est en fait simple : le laser picoseconde permet de décomposer le pigment de nos tatouages en morceaux beaucoup plus petits qui sont facilement éliminés par notre corps, ce qui permet d'enlever un tatouage en moins de temps et avec un meilleur résultat.L'aspect qui effraie le plus ceux qui veulent enlever leur tatouage est certainement celui de la douleur. En réalité, la sensation d'enlever un tatouage n'est pas si différente de celle que vous ressentez lorsque le tatoueur injecte le pigment dans la peau, en fait, étant un traitement rapide, vous pouvez la supporter encore mieux !Toutefois, ne vous fiez pas à ce que vous lisez sur certains blogs, les rapports faisant état de douleurs atroces pendant la procédure de détatouage concernent souvent des traitements effectués avec de vieux équipements laser. Les nouveaux systèmes et protocoles de traitement sont beaucoup moins fastidieux que les méthodes classiques.La réponse est NON !Les lasers n'agissent jamais que sur le pigment du tatouage, le fracturant et permettant son élimination par les macrophages, les cellules charognardes de l'organisme, alors qu'ils n'ont aucune réaction avec la peau normale.Plus précisément, les lasers picosecondes sont appelés lasers froids car l'impulsion émise est si courte qu'elle ne génère pas de chaleur. Grâce à cette caractéristique, ils ne causent aucun dommage à la peau, qui reste exactement comme elle était avant le tatouage.



Clinique Bellefontaine Lausanne

Lu 24 fois











Flashback : < > Lipofilling des seins Genève Liposuccion Genève, refaire sa silhouette Crédit Sion Valais Infos Business | Italia