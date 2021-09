Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Naturopathie et Medecine Naturelle Diabète : l'erreur classique à éviter

Le diabète, c’est grave. Mais ça se soigne.

Et c’est la première chose que vous devez retenir.



Le discours officiel présente le diabète comme une maladie « chronique » et « évolutive »



Traduction : si vous êtes pré-diabétique ou diabétique… « Vous ne guérirez jamais » et « Vous irez de plus en plus mal »



Pourtant, chaque jour, des personnes diabétiques guérissent.



L’erreur classique avec le diabète est que l’on prescrit tout de suite des médicaments ou de l’insuline, en reléguant les mesures diététiques au second plan. Mais en agissant ainsi, on aggrave le problème.





Comment réguler naturellement votre glycémie (même si vous êtes accro au sucre) ?



Faites baisser votre glycémie avec le : Phaseolus Vulgaris, plus connu sous le nom de haricot !



D’après les études scientifiques les plus récentes, le haricot blanc est un véritable bloqueur de glucides (1), Il serait capable de diminuer votre taux de sucre sanguin après un repas et pourrait vous faire perdre jusqu’à 3,5 kilos en seulement 35 jours ! (2)



Qui que vous soyez et quelle que soit votre situation actuelle, il est possible de diminuer votre taux de sucre naturellement et sans effort, que vous soyez un homme ou une femme, que vous ayez 18 ans ou bien 80 ans. Peu importe si votre taux de sucre est trop élevé depuis 10 jours ou bien 10 ans. Et peu importe ce que vous avez essayé avant comme régime alimentaire ou comme traitement. Il est possible de réguler votre glycémie sans contraintes et de manière 100% naturelle.



Car votre hyperglycémie n’est PAS irréversible !



Quand bien même c’est ce qu’on essaie de vous faire croire depuis toujours…



Si votre taux de sucre sanguin vous inquiète et que vous avez peur pour votre santé, alors continuez à lire cet article car vous allez découvrir comment le haricot blanc et 4 autres ingrédients méconnus ont aidé des milliers de Français à réguler leur glycémie, même dans des situations qui semblaient parfois désespérées.



Pour cela, rassurez-vous, vous n’aurez pas besoin de suivre un régime alimentaire spécial qui vous prive des aliments que vous aimez ou qui vous oblige à manger toujours la même chose, vous n’aurez pas besoin non plus de faire du sport de manière intensive.



Comment diminuer votre taux de sucre grâce à 5 ingrédients naturels qui ciblent la CAUSE RÉELLE de votre hyperglycémie, ces découvertes sont récentes et elles ont été prouvées dans le cadre d’études scientifiques rigoureuses.



En seulement 10 ans, le nombre de patients sous traitements antidiabétiques a été multiplié par deux. Rien qu’en 2018, ces médicaments ont rapporté plus de 55 milliards d’euros à l’industrie pharmaceutique. (5) C'est quasiment le revenu annuel d'un pays comme le Luxembourg ! Le problème, c'est que ces traitements n’agissent que sur le symptôme, c’est-à-dire qu’ils font baisser le taux de sucre sanguin mais sans traiter la cause sous jacente du problème, si bien que vous êtes obligé de les prendre à vie et sans la garantie que ça vous protège des complications…



Pire encore, certains médicaments vous feraient prendre du poids (6) alors qu’on sait que le surpoids conduit à une hausse de la glycémie, c’est le serpent qui se mord la queue ! Au fil du temps, vous êtes obligé de prendre des doses de plus en plus importantes mais cela ne règle toujours pas le problème de fond, car la vérité, c’est que …Vous n’avez pas simplement trop de sucre dans le sang mais PARTOUT DANS VOTRE CORPS, imaginez que votre corps, c’est comme un énorme bol de sucre. Quand vous êtes jeune, votre bol est pratiquement vide. En temps normal, votre pancréas sécrète de l’insuline pour réguler le taux de sucre des aliments que vous mangez, grâce à cette hormone, le sucre quitte le sang et se dirige vers les muscles et le foie qui sont de grands consommateurs de sucre. Mais avec les années, à force de manger des glucides (du pain, des pâtes, des frites, des viennoiseries…), votre bol se remplit progressivement jusqu’au jour où il est plein à ras bord. Vos cellules débordent de glucose et elles commencent à résister à l’insuline.



Pour maintenir un bon équilibre glycémique, il faut donc VIDER régulièrement votre bol de sucre ! Si nous comprenons aisément qu’un excès de sucre dans le sang est toxique, pourquoi ne pas imaginer un seul instant qu’un excès de sucre dans le corps est tout aussi toxique ? Et pour diminuer ce trop plein de sucre, il n’y a pas 36 solutions. Il faut premièrement brûler l’excédent de sucre qui s’accumule sous formes de graisses dans votre corps. Et deuxièmement, il faut arrêter de remplir le bol ! Autrement dit, stopper votre consommation de sucre



Mais entre vous et moi qui peut s’arrêter de manger du sucre du jour au lendemain ? Qui peut se priver éternellement de pain, de fromage, de saucisson ?

Qui peut s’interdire de manger un bon gâteau quand son conjoint ou ses amis s’en délectent sans se poser de question ? Peut-être que vous y êtes arrivé au début, mais que votre motivation s’est effritée au fil du temps.



Surtout, retenez ceci : ce n’est PAS de votre faute ! Les restrictions alimentaires ne sont pas tenables dans la durée. D'autant plus quand les personnes avec qui vous vivez peuvent manger ce qu’elles veulent et sans se poser de question ! Les diabétologues estiment d’ailleurs que plus de 80% des personnes à qui l’on dit de « mieux manger » n’arrivent pas à suivre les recommandations officielles. C’est une des raisons pour lesquelles on soigne les problèmes d’hyperglycémie de manière thérapeutique…



Vous allez maintenant découvrir comment certains ingrédients peuvent vous aider à diminuer l’excès de sucre que vous avez dans le corps TOUT en continuant à manger ce que vous aimez.



Le premier ingrédient , c’est le haricot blanc. La graine de haricot blanc empêche les glucides de se transformer en sucre dans votre corps. Le Phaseolus Vulgaris appartient à la grande famille des légumineuses. Le haricot blanc est un bloqueur de glucides. C’est-à-dire qu’il empêche les glucides de fournir des calories ET d’augmenter la glycémie dans votre corps. Grâce à sa teneur élevée en fibres et en polyphénols, la graine de haricot ralentit l’absorption intestinale du glucose en l’emprisonnant et en bloquant l’activité de certaines enzymes digestives. En effet, quand vous mangez du pain ou du riz par exemple, l’amidon contenu dans ces aliments est normalement transformé en glucose sous l’effet de l’enzyme digestive appelée amylase. L’action principale du haricot blanc est d’empêcher le pancréas de sécréter cette amylase. Cela signifie que seule une petite partie de votre morceau de pain ou de votre ration de riz sera convertie en sucre .

Le reste sera directement utilisé par votre organisme sous forme d’énergie au lieu d’être stocké sous forme de graisses dans votre ventre, vos cuisses ou vos fesses, ce retard d'assimilation des glucides permet ainsi de limiter votre apport calorique et d'éviter les pics de sucre sanguins.



Des études cliniques publiées ont montré que consommer régulièrement un extrait de haricot blanc permettait de réduire significativement la perte de poids. En seulement 35 jours, les personnes en surpoids ont perdu en moyenne 2,2 kilos (7). Certains ont même perdu jusqu’à 3,5 kilos !



Les propriétés prodigieuses du haricot blanc serait aussi en partie due à son action antioxydante au niveau du foie et du pancréas qui sont deux organes clés dans la régulation de la glycémie.



Le second ingrédient qui permet de réduire naturellement votre taux de sucre est le Chrome. Ce minéral méconnu améliore significativement la sensibilité à l’insuline. Il permet de déplacer le glucose du sang vers les cellules. Dès que l'insuline se lie aux cellules, le chrome va intensifier l’activité de signalisation de l’insuline, ce qui réduit in fine la quantité de sucre dans le sang et normalise ainsi votre glycémie (8). Imaginez que votre insuline, c’est comme un pont-levis et que le chrome agit comme les deux chaînes de liaison qui permettent au sucre de pénétrer dans la fortification (vos cellules). Le problème est que nous manquons de plus en plus de ce précieux minéral avec l’âge. Vous trouverez du chrome dans les aliments à grains entiers, les céréales de son, le brocoli, les noix, le jus de raisin... et même dans le vin rouge. Malheureusement, l’apport en chrome par l’alimentation reste généralement insuffisant et c’est pourquoi il est intéressant d’en prendre sous forme de complément alimentaire en cas d’hyperglycémie chronique. Une méta-analyse publiée en 2014 a examiné 22 études impliquant une supplémentation en chrome et a montré que les suppléments de chrome améliorent dans l'ensemble le contrôle glycémique. Des chercheurs ont mis en évidence une augmentation moyenne de la sensibilité à l'insuline de +8,9% chez les patients recevant du picolinate de chrome contre une baisse moyenne de -3,6% dans le groupe placebo (9). Les études montrent également que le chrome diminuerait les grignotages compulsifs d’aliments sucrés.



La graine de haricot blanc limite la quantité de sucre qui entre dans votre corps en bloquant les glucides. Le chrome assiste l’insuline en lui permettant d’évacuer le sucre de votre sang vers vos muscles. Vous avez parcouru une bonne partie du chemin pour réguler votre glycémie



Il faut maintenant brûler l’excédent qui se retrouve sous forme de graisses dans votre corps et notamment autour de vos organes… L’excès de sucre dans votre corps crée des dépôts de graisses qui étouffent votre pancréas et l’empêchent de libérer l’insuline. Lorsque vous mangez des glucides (c’est à dire du sucre raffiné, du pain, du riz, des pâtes et des pommes de terre), votre pancréas les convertit en glucose dans vos cellules. Une partie de ce glucose se transforme en énergie et ce qui n’est pas converti en énergie se transforme en graisses stockées dans votre corps. Et notamment autour de votre pancréas !



Des chercheurs ont découvert récemment que ces dépôts de graisses autour du pancréas l’empêchent de fonctionner normalement et qu’il ne parvient plus à produire suffisamment d’insuline (10). Par conséquent, votre taux de sucre sanguin va encore monter d’un cran. C’est la raison pour laquelle il faut brûler les graisses qui s’accumulent année après année pour dégager votre pancréas et lui permettre de produire l’insuline dont votre sang a tant besoin pour réguler son taux de sucre. Les graisses ont en plus un autre effet pervers car lorsqu’elles se trouvent en excès, elles fournissent de l’énergie au muscle au détriment du glucose, ce qui va entraîner une nouvelle hausse de la glycémie.



Le condiment japonais qui brûle vos graisses 5 fois plus vite qu’en temps normal : Le Wakamé . Cette petite algue brune se consomme majoritairement en salades ou dans une soupe miso. Le wakamé renferme une grande quantité de fucoxanthine, un caroténoïde qui lui donne sa couleur brune et qui permet de brûler les graisses 5 fois plus vite . Des médecins de l’Université de Washington qui ont découvert les vertus prodigieuses du wakamé ont montré l’efficacité du wakamé pour éliminer :



la graisse sous-cutanée (c’est la graisse qui se trouve sous la peau et que vous voyez dans le miroir). Mais aussi sur la graisse viscérale qui enveloppe vos organes (et notamment votre pancréas) (12). Vous vous demandez sûrement comment le wakamé est capable de tels exploits ? Le wakamé serait le seul ingrédient au monde capable de stimuler l’action de notre protéine brûleuse de graisses !



Nous avons naturellement dans notre corps une protéine brûleuse de graisses : la protéine UCP1. Elle a la faculté extraordinaire de pouvoir demander à vos cellules de « libérer » vos graisses afin que votre corps les brûle immédiatement pour vous donner plus d’énergie. La protéine UCP1 agit en quelque sorte comme la clé qui ouvre l’armoire dans laquelle vos graisses sont stockées. Une fois que cette armoire est ouverte, votre corps vide ce stock de graisses et il le transforme en énergie sans que vous n’ayez le moindre effort à faire. Le wakamé aurait cette faculté presque magique de stimuler la protéine UCP1. Résultat : vous brûlez plus vite vos graisses, et en plus, vous perdez du poids !



Une étude du Baylor College of Medicine a conclu que : « l’inversion de la résistance à l'insuline et l'obésité ont été associés à une expression accrue de la protéine UCP1 » (13). Une autre étude de l'Université de Cambridge a confirmé qu’une meilleure activité de la protéine UCP1 « a augmenté la dépense énergétique pour l'ensemble du corps, une sensibilité améliorée à l'insuline, une réduction de la graisse du foie et une réduction de l'inflammation du tissu adipeux »(14). Vous pouvez trouver facilement du wakamé dans les épiceries qui vendent des produits asiatiques. Mais il n’est pas évident d’en manger tous les jours, surtout dans les bonnes quantités ! C’est pourquoi le plus simple est d’en prendre sous forme de complément alimentaire.



La mangue africaine grignote vos kilos en trop et fait baisser votre taux de sucre sanguin de 22% en seulement 10 semaines. Des études ont montré qu'un extrait de mangue africaine (Irvingia Gabonensis ou IGOB 131™) peut favoriser la perte de poids et aurait une action positive pour réduire le taux de sucre sanguin (15).



Le 5-HTP est un puissant acide aminé réputé pour ses propriétés coupe-faim. On en retrouve en grandes quantité dans les graines du Griffonia simplicifolia, une plante légumineuse qui pousse au Ghana, au Togo et en Côte d'Ivoire . Le 5-HTP peut réduire de 10% votre consommation alimentaire, sans que ne vous fassiez le moindre effort conscient et sans que vous n’ayez à suivre le moindre régime (16)



Le 5-HTP réduit ce que les spécialistes appellent « les kilos émotionnels ». Si vous êtes un adepte du grignotage et des « compensations sucrées », vous n’aurez plus à craindre de craquer à n’importe quel moment de la journée ou de la nuit. Grâce à ses propriétés coupe-faim, vous mangez naturellement moins et maigrissez sans même vous en rendre compte



En résumé, les ingrédients qui agissent sur les causes réelles de votre hyperglycémie chronique :



Le haricot blanc empêche les glucides de se transformer en sucre dans votre corps

Le chrome améliore votre sensibilité à l’insuline

Le wakamé brûle les graisses qui étouffent votre pancréas et l’empêchent de libérer l’insuline

La mangue africaine réduit votre taux de sucre sanguin en éliminant vos kilos en trop

Le 5-HTP réduit votre appétit et diminue vos envies de sucre



Les quantités suggérés :



500 mg de graine de haricot blanc (Phaseolus Vulgaris)

330 mg d’extrait de graine de griffonia dont 99 mg de 5-HTP

300 mg d’extrait de mangue africaine IGOB 131™

50 mg d’extrait de wakamé dont 5 mg de fucoxanthine

123 µg de picolinate de chrome







Sources :



Explora santé



Screening for antidiabetic activity and phytochemical constituents of common bean (Phaseolus vulgaris L.) seeds A. L. Ocho-Anin Atchibri1 *, K. D. Brou1 , T. H. Kouakou2 , Y. J. Kouadio2 and D. Gnakri1

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/fsn3.1299

https://www.notrefamille.com/sante/au-quotidien /pied-diabetique-une-amputation- toutes-les-30-secondes-dans-le-monde-6347

http://ceed-diabete.org/fr/le-diabete/les-chiffres

https://fr.statista.com/statistiques/574767/depenses-mondiales-dans-le-diabete-par-marche--2018/

https://www.em-consulte.com/article/75484/glitazones-et-prise-de-poids https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/fsn3.1299 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15208835/

https://www.apmnews.com/freestory/10/129202/un-apport-en-chrome-ameliorerait-la-glycemie-des-diabetiques-de-type-2

Reversal of type 2 diabetes: normalisation of beta cell function in association with decreased pancreas and liver triacylglycerol - E. L. Lim,1 K. G. Hollingsworth,1 B. S. Aribisala,1 M. J. Chen,1 J. C. Mathers,2 and R. Taylorcorresponding author1

http://www.mangerbouger.fr/pro/IMG/pdf/EtudeInca2.pdf Abidov M. et al. Int J Obesity. 2008.

Xiaoshuang Z, et al. “ROCK1 reduces mitochondrial content and irisin production in muscle suppressing adipocyte browning and impairing insulin sensitivity.” Sci Rep. 2016;6:29669.

Hoffmann JM, et al. “BMP4 gene therapy in mature mice reduces BAT activation but protects from obesity by browning subcutaneous adipose tissue.” Cell Rep. 2017;20(5):1038-1049.

IGOB131, a novel seed extract of the West African plant Irvingia gabonensis, significantly reduces body weight and improves metabolic parameters in overweight humans in a randomized double-blind placebo controlled investigation.

Ceci and others, ‘The Effects of Oral 5-Hydroxytryptophan Administration on Feeding Behavior in Obese Adult Female Subjects’, Journal of Neural Transmission, 76.2 (1989), 109–17

http://www.psychomedia.qc.ca/sante/2017-01-29/8- medicaments-antidiabetiques-a-eviter-selon-prescrire



Jean-Michel GRIVEAU











Flashback : < > 1 cuillère d’HUILE dans votre café… contre Alzheimer ?? 6 remèdes anti-âge Arrêtez de manger "un peu de tout" ! Le courrier des Lecteurs | Naturopathie et Medecine Naturelle