Dieudonné un mea culpa et une volte-face très inattendus

Ce n’est ni une fake news ni de l’humour selon les explications du Parisien. L’homme confirme d’ailleurs lui-même qu’il est bien l’auteur de cette tribune dans Israël Magazine. " Lettre ouverte de Monsieur Dieudonné Mbala Mbala à André Darmon et à Israël Magazine" est l’intitulé de la tribune qui fait couler beaucoup d’encre depuis ce 10 Janvier. Il faut rappeler qu’il va de soi que la surprise soit de cette taille dans la mesure où l’homme n’a montré aucun signe de changement dans le temps malgré ses soucis avec la justice. Plusieurs fois condamnés pour "Injures raciales" et “Incitation à la haine", certains de ses œuvres sont jugés "antisémites".

Le cas le plus connu est celui de la chanson "Shoa nanas". L’homme a fait preuve de sobriété et de brièveté dans son texte actuellement objet de tous les commentaires. En substance, on peut retenir qu’il demande pardon aux personnes qu’il aurait "heurté, choqué, blessé" au travers de certaines de ses gesticulations artistiques. Il n’a pas manqué de penser à ses compatriotes de la communauté juive. « … Je reconnais humblement m’être laissé aller au jeu de la surenchère » dit-il dans ses écrits.