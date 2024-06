Revue de presse: viol antisémite à Courbevoie, ce que l'ont sait

Viol d'une jeune fille de 12 ans à Courbevoie : ce que l'on sait de l'affaire de violences à caractère antisémite



selon francetvinfo.fr, trois adolescents âgés de 12 et 13 ans sont soupçonnés de viol en réunion, menaces de mort, injures et violences à caractère antisémite sur une jeune fille de 12 ans. Les faits se sont déroulés samedi dans les Hauts-de-Seine, près de Paris.



L'affaire suscite une très vive émotion, dans la communauté juive et au-delà. Deux adolescents de 13 ans ont été mis en examen, mardi 18 juin en fin de soirée, pour viol en réunion, menaces de mort, injures et violences à caractère antisémite sur une jeune fille de 12 ans à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ville à l'ouest de Paris. Un troisième suspect, de l'âge de la victime, a été placé sous le statut de témoin assisté pour viol et mis en examen pour les autres infractions visées par l'enquête, a précisé le parquet de Nanterre. Lors du Conseil des ministres, mercredi, le président de la République, Emmanuel Macron, a demandé qu'un "temps d'échanges" sur le racisme et l'antisémitisme soit organisé dans les écoles. Franceinfo rassemble ce que l'on sait de cette affaire.



Les faits se sont déroulés samedi, en début de soirée, selon une source policière à franceinfo. D'après le récit de la victime, les suspects l'ont rejointe dans un parc à proximité de son domicile. Les trois adolescents, dont l'un était son ex-petit ami, l'ont entraînée dans un hangar. La jeune fille affirme que ses agresseurs l'ont traitée de "sale juive" et lui ont demandé "pourquoi elle ne disait pas qu'elle était juive", a appris franceinfo de source proche de l'enquête. L'adolescente lui a répondu vouloir "se protéger" d'une éventuelle agression. Ils l'ont menacée de la brûler, l'ont insultée et frappée, avant de la violer tous les trois, l'un après l'autre. Selon la victime, l'un des agresseurs a filmé la scène.



La jeune fille a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et transportée à l'unité médico-judiciaire de Garches (Hauts-de-Seine), d'après l'AFP. A la suite de ces dénonciations, une enquête en flagrance pour viol aggravé sur mineur de 15 ans a été ouverte. Les investigations ont d'abord été confiées au commissariat de Courbevoie, puis, dès le lendemain, à la Brigade territoriale de protection de la famille des Hauts-de-Seine.



Viol à caractère antisémite d’une fille de 12 ans à Courbevoie : ce que l’on sait de l’affaire



Selon liberation.fr, trois jeunes garçons mineurs, âgés de 12 et 13 ans, ont été mis en examen mardi 18 juin pour avoir commis un viol à caractère antisémite sur une fille de 12 ans, à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine. Cette affaire a suscité l’indignation des leaders politiques, qui dénoncent un «crime odieux» et un «horrible viol antisémite».



Elle dit avoir été traitée de «sale juive» par ses agresseurs. Les circonstances du viol et des violences dénoncés par une jeune fille de 12 ans à Courbevoie (Hauts-de-Seine) se précisent ce mercredi 19 juin, après la mise en examen et le placement en détention de deux adolescents de 13 ans. Un troisième suspect de 12 ans a, lui, été placé sous le statut de témoin assisté pour viol et mis en examen pour les autres infractions visées par l’enquête, selon le parquet de Nanterre.



Que s’est-il passé à Courbevoie samedi 15 juin ?



L’affaire a débuté samedi soir après des «dénonciations» de la jeune fille, accompagnée de ses parents pour le dépôt de sa plainte. Selon une source policière, la mineure aurait alors expliqué avoir été abordée l’après-midi même par trois adolescents et entraînée dans un local désaffecté alors qu’elle se trouvait dans un square proche de son domicile avec un ami, près d’une tour du quartier d’affaires de La Défense. Elle affirme connaître personnellement l’un d’entre eux, qui s’avérerait être son ancien petit ami. Les trois garçons l’auraient ensuite frappée et lui auraient «imposé des pénétrations anales et vaginales, une fellation, tout en lui proférant des menaces de mort et des propos antisémites», a précisé cette même source.



Courbevoie : ce que l'on sait du viol et des violences à caractère antisémite d'une jeune fille de 12 ans



Selon rtl.fr, une adolescente de 12 ans a été victime d'une agression à caractère antisémite et d'un viol samedi soir 15 juin à Courbevoie. Les trois suspects interpellés, âgés de 12 et 13 ans, ont contesté une grande partie des faits, ont été mis en examen ce mardi 18 juin. Deux d'entre eux ont été placés en détention provisoire.



Dans la soirée du mardi 18 juin, trois adolescents âgés entre 12 et 13 ans ont été mis en examen notamment pour violences et injures à caractère antisémite. Deux d'entre eux sont également poursuivis pour viol. La victime est une jeune fille de 12 ans de confession juive. Elle est allée porter plainte samedi soir, juste après les faits, avec ses parents.



