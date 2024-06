Les différences de programme entre Eric Zemmour et le RN

Les programmes d'Éric Zemmour et du Rassemblement National (RN) partagent certaines similitudes, notamment sur des sujets comme l'immigration et la sécurité, mais ils diffèrent sur plusieurs points importants. Voici un aperçu des principales différences entre les deux :



Immigration et Identité Nationale

Éric Zemmour :

- Propose des mesures très strictes sur l'immigration, y compris la fin du droit du sol.

- Souhaite réduire drastiquement les flux migratoires et mettre en place une politique de remigration.

- Met l'accent sur la défense de l'identité française et de la civilisation occidentale, avec une forte critique de l'islam.



Rassemblement National :

- Propose aussi des mesures strictes sur l'immigration, mais généralement moins radicales que celles de Zemmour.

- Prône une réforme du droit d'asile et un contrôle plus strict des frontières, mais sans la notion de remigration telle que la propose Zemmour.

- Accent mis sur la laïcité et le rejet du communautarisme, mais avec un discours parfois moins radical sur l'islam.



Économie

Éric Zemmour :

- A des positions économiques plus libérales comparées au RN.

- Souhaite réduire les impôts et les dépenses publiques, et encourager les entreprises.

- Prône une sortie des 35 heures pour favoriser la compétitivité et la croissance économique.



Rassemblement National :

- Programme économique plus protectionniste et interventionniste.

- Favorise les politiques de soutien aux entreprises nationales et de protection des emplois français.

- Défend le maintien des 35 heures et des politiques sociales plus généreuses.



Europe et Souveraineté

Éric Zemmour :

- Très critique de l'Union Européenne, mais ne prône pas explicitement une sortie de l'UE.

- Souhaite renégocier les traités européens pour restaurer la souveraineté nationale.



Rassemblement National :

- Aussi critique de l'UE, mais a évolué pour ne plus proposer explicitement une sortie de l'euro ou de l'UE.

- Favorise la renégociation des traités pour plus de souveraineté, similaire à la position de Zemmour, mais avec un ton parfois moins radical.



Sécurité et Justice

Éric Zemmour :

- Propose des mesures très sévères en matière de sécurité et de justice, y compris la tolérance zéro pour la délinquance.

- Souhaite augmenter les peines de prison et construire de nouvelles places de prison.



Rassemblement National :

- Programme de sécurité également sévère, avec un accent sur le soutien aux forces de l'ordre et une justice plus stricte.

- Propose des mesures similaires à celles de Zemmour, mais parfois avec des nuances sur l'application.



Politique sociale et Sociétale

Éric Zemmour :

- Positions conservatrices sur les questions sociétales, notamment sur la famille et les droits des minorités.

- Critique des politiques de genre et des mouvements féministes radicaux.



Rassemblement National :

- Positions également conservatrices, mais avec une approche parfois plus modérée par rapport à Zemmour.

- Prône la défense de la famille traditionnelle et s'oppose aux politiques jugées trop progressistes.



En résumé, bien que les programmes de Zemmour et du RN partagent des points communs, notamment sur l'immigration et la sécurité, ils diffèrent par leur approche économique, leur degré de radicalité et leurs positions sur certaines questions sociales et sociétales. Zemmour adopte souvent des positions plus extrêmes et libérales sur l'économie, tandis que le RN reste plus protectionniste et interventionniste.