DigiScholl Hype Awards 2018 : des vêtements par des ados pour des ado

Mdy est une marque de vêtements qui serait entièrement dédiée aux adolescents et dirigée par des ados également. Elle ferait des collaborations uniques avec tout artistes, pas seulement les plus connus . La marque s'inspirerait de l'avis des consommateurs par le biais de sondages Instagram. En plus de cela, la communauté serait libre de soumettre un modèle ou le dessin d'un vêtement à la marque qui l’intégrerait à la collection.

La communauté Instagram sera aussi libre du choix des collaborations avec des artistes ainsi grâce à des sondages les consommateurs exprimeront leur préférence entre les deux rappeurs par exemple.

En plus, la marque proposera des vêtements adaptés a toutes les morphologie d'ados afin que plus aucun ne soit mis de coté a cause de sa différence. Mdy veut être une marque moderne et surtout qui sort de l'ordinaire ! Mdy veut être une marque originale qui n'a pas peur de proposer des modèles aussi bien décalés, très habillés ou très classiques. Nous voulons de cette marque quelle soit multi-facette. Pour finir, on voudrait que Mdy soit la marque de vêtements de chacun et chacune ; son mot d'ordre CULTIVONS LA DIFFÉRENCE PAS LES INÉGALITÉS !