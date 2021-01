Donald Trump, interdit à vie des réseaux sociaux ?

Après des tweets jugés comme "incitant à la violence", Twitter ainsi que plusieurs autres réseaux ont suspendu définitivement le compte de Donald Trump. Une décision radicale qui fait vivement réagir des deux côtés de l'Atlantique. Le milliardaire qui utilise comme principal moyen de communication twitter se voit désormais bannie de son réseau favori.



Plus de photos, plus de critiques, plus de tweets. Juste le silence total. Le dernier post du milliardaire remonte au 20 janvier 2021, jour de l’investiture du président Joe Bien. En guise d'adieux, le président sortant a diffusé une vidéo sur Internet. S'il ne reconnaît toujours pas la victoire de Joe Biden, il lui a adressé ses « meilleurs vœux » de réussite.

Sur son compte personnel, @realDonaldTrump, l’ex-président américain avait plus de 88 millions d'abonnés. Privé de ce mode d'expression qu'il privilégie habituellement, Donald Trump s'était rabattu sur le compte présidentiel qui se transmet de président en président, @Potus. Le compte qui a été signalé peu de temps après.



Donald Trump vit depuis son départ de la maison blanche le 20 janvier 2021 dans une luxueuse résidence à palm beach en Floride, dans le complexe hôtelier de Mar-a lago. Si jusqu’ici, il est resté silencieux sur les procureures lancer contre lui, il en a pas moins envie de dire ses pensées. Pendant que plusieurs dirigeants dénoncent la fermeture des comptes du milliardaire, les réseaux de leur côté n’ont communiqué aucune information pouvant relancer un débat sur la réactivation des comptes de l’ex-président.



Trump avait par ailleurs évoqué des représailles contre le réseau qui "interdit la liberté d'expression" et le possible lancement de sa propre plateforme dans un futur proche. Ces messages ont été immédiatement retirés par Twitter.