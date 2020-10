Drame France: Un professeur retrouvé décapité

Le président français accompagné de quelques ministres s’est rendu sur les lieux le soir. Emmanuel Macron qualifie ce crime d’ « Attentat terroriste islamiste caractérisé ». Il déclare : « Tous et toutes nous ferons bloc. Ils ne passeront pas. L’obscurantisme ne gagnera ». Un bel hommage sera rendu à l’enseignant décapité. Le ministre de l’éducation nationale a affirmé : « c’est la république qui est attaquée avec l’assassinat ignoble de l’un de ses serviteurs, un professeur. La famille du jeune meurtrier a aussitôt été mise en garde à vue. La nuit du meurtre, plusieurs personnes ont été interpellées dont le père d’un élève au collège avec qui le professeur s’est froissé.



Selon les premiers éléments qui sont parvenus aux enquêteurs, le professeur aurait montré à ses élèves une caricature de Mohammed quelques jours plus tôt. Un père très énervé a signalé les faits au président de la première association des parents d’élèves, M. Rodrigo Arenas. Selon le signalement reçu, le professeur d’Histoire-Géographie aurait invité les musulmans à sortir de la salle avant de montrer aux autres élèves de la salle un dessin du prophète Mohammed accroupi avec une étoile dessinée sur ses fesses ayant comme légende « une étoile est née ».



Le jeune homme de 18 ans auteur de ce meurtre aurait crié « Allah Akbar » avant d’être abattu par les policiers. D’après les enquêteurs, le jeune homme serait un tchétchène né à Moscou. A part ces antécédents de droit commun, son casier judiciaire n’est pas tâché de radicalisation, ce qui laisse beaucoup de question sans réponses aux enquêteurs. Cependant, la police est ouverte à toutes les pistes possibles pour tirer l’affaire au clair.

Le nouveau chef du gouvernement français Jean Castex a exprimé son indignation lors d’une réunion qu’il a tenue avec les syndicats enseignants au ministère de l’Education nationale. Il déclare : « ce sont les valeurs les plus fondamentales de la République qui sont touchées ».