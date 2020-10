Drame: une domestique brûlée par son patron

L'année 2020 en fait voir de toutes les couleurs à tous et les Togolais n'en font pas exception. Des suicides par ci, des tueries par là, parfois pour des raisons relativement anodines. C'est justement pour une raison bizarre qu'un drame s'est produit dans un quartier situé à la périphérie de Lomé, la capitale du Togo. C'est l'histoire d'un patron qui n'a pas aimé le fait que sa domestique ait touché à son plat de brochettes.





Selon les informations relayées sur la toile, le militaire retraité accuse sa femme de ménage d’avoir mangé une de ses brochettes. Mécontent de l'acte qu'elle aurait commis, le militaire a versé de l’essence sur la jeune domestique et l’a brûlé. Il ne lui a pas donné l'occasion de s'expliquer et a décidé de la réduire en cendre.





Heureusement, la jeune fille de 17 ans est toujours en vie. Alertés par les cris de la jeune domestique, les voisins ont mis la pression sur l’homme pour qu’il l’amène à l’hôpital. Hospitalisée aux urgences à l’hôpital d’Afagnan la majorité de son corps a été atteinte par le feu. Elle aurait probablement perdu la vie si elle n'avait pas été conduite aux soins.





Les informations restent encore floues pour l’instant. Est- ce pour la brochette que le militaire retraité a brulé sa jeune domestique de 17 ans ? Les internautes offusqués par cette affaire estiment qu'il y a certainement une autre raison plus importante qui aurait motivé le patron a vouloir brûler vive sa domestique. Affaire à suivre !