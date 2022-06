Elisabeth Borne a remis sa démission, Emmanuel Macron l’a refusé

C’est là, la question que plusieurs curieux se posent sur la démission de la première ministre. Il faut comprendre avant tout qu’elle n’avait aucune obligation légale de remettre sa démission après les législatives. La constitution française ne l’y oblige pas de toute façon. Toutefois, il convient de remarquer la force imposante de la nouvelle législature qui appelait déjà à la démission avec le dépôt d’une motion. Mathilde Panot en est l’initiatrice sur RTL.

Il faut remonter dans le passé pour comprendre cette manière qui date de longtemps. Le premier ministre donne sa démission et est probablement reconduit pour la formation d’un nouveau gouvernement, après les élections. On l’appelle la « démission de courtoisie ». Edouard Philippe ; Jean-Marc Ayrault ; François Fillon ; Michel Rocard, l’ont fait respectivement en 2017 ; 2012 ; 2007 et 1988.