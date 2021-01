Elon Musk devient l’homme le plus riche au monde avec 188,5 milliards de dollars

Selon le rapport de l’agence Bloomberg, qui tient à jour le classement des milliardaires, Elon Musk, le patron du constructeur de véhicules électriques haut de gamme Tesla devient l’homme le plus riche au monde grâce à l’envolée des actions en Bourse, devançant Jeff Bezo. La fortune de l’entrepreneur de 49 ans est désormais évaluée à 188,5 milliards de dollars (environ 154 milliards d’euros), soit 1,5 milliard de plus que Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, qui était sur la première marche du podium depuis 2017.



D’après l’agence Bloomberg, c’est grâce à la flambée des titres de Tesla dont il détient 18 % à Wall Street qu’Elon Musk, qui dirige également SpaceX, est passé jeudi 7 janvier devant le fondateur d’Amazon.



Sur Twitter, le patron connu pour ses projets fous s'avoue lui-même stupéfait, indiquant qu'il est désormais temps de « retourner au travail ». Elon Musk en profite pour demander des conseils pour pouvoir donner son argent intelligemment et « faire la différence », ce qui n'est pas facile selon lui.



Dans le classement de l’agence américaine le 8 janvier 2020, on retrouve Elon Musk (195 milliards de dollars), Jeff Bezos (185 milliards), Bill Gates (134 milliards) fondateur de Microsoft, l’empereur du luxe Bernard Arnault (116 milliards) et le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, âgé de seulement 36 ans (102 milliards).