Emmanuel Macron: "j'y reviendrai etc."

Neuf minutes après le début de l'allocution, le Président de la république semble s'être embarqué dans un discours généraliste, comme on aurait pu en attendre de Gabriel Attal, pour son discours de politique générale.

Le Premier ministre, a-t-on appris, dévoilera sa feuille de route le 30 janvier prochain. On peut se demander ce qu'il aura à raconter au vu des propos tenus en ce moment même par E. Macron, exactement une semaine après la nomination du chef du gouvernement.

Ce discours aura-t-il l'effet d'un désaveu anticipé du Premier ministre? A voir.

En attendant, on a bien noté ce "j'y reviendrai etc." dans l'introduction de son discours. Un etc. qui pourrait bien, lui, ressembler à une désaveu du public et des téléspectateurs.