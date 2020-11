Emmanuel Macron refuse le déconfinement

Lors de son allocution télévisé de 20h tenu le 2 Octobre passé, Emmanuel Macron a annoncé un re-confinement qui a pris effet entre le 29-30 Octobre et s’étendra jusqu’au 1er Décembre minimum, a fait savoir le Chef de l’État. La France est actuellement en train de faire face à une propagation extrêmement fluide qui impose le respect scrupuleux des mesures mises en place par le gouvernement sont devenues une nécessité.





Les balades et les sorties sans importances sont interdites et pour ceux qui doivent se déplacer pour le boulot ou pour le transport des enfants à l’école ou pour des raisons bien justifiées, il leur faudrait demander une attestation dans le cas contraire, pour le non-respect du confinement, une amende forfaitaire de 135€ sera appliquée. Même après toutes ces dispositions prises, le nombre de nouveaux cas recensé d’infectés afflue chaque jour et le nombre de décès par jour reste considérablement élevé. Même si elle n’égale pas celle de la première vague, le taux de propagation l’est. Un déconfinement en cette période ci, ne peut être envisageable car elle chamboulera la totalité du pays et causerait l’essor de la maladie au Coronavirus. Le chef de l’Etat français, Emmanuel Macron a expliqué clairement depuis le début de la rentrée scolaire qu’il faudrait apprendre à vivre durablement avec le Coronavirus.







En réalité, la crise sanitaire liée au coronavirus fragilise l’économie de plus d’un pays et la France n’est pas non plus épargnée. Près de 300 malades du Covid-19 ont perdu la vie durant les 24 heures passées. Selon les statistiques publiées ce samedi 21 novembre, le nombre de patients en réanimation ne cesse d’augmenter.