En Normandie, le loup est de retour

L’animal n’a pas toujours été accepté par la population. Il ne restait pas toujours camper dans les montagnes. Il est devenu dans le temps une menace pour le bétail des éleveurs. Plus qu’une menace pour le bétail, il le devient pour les humains également. C’est à cause de cette menace que la population lui déclare la guerre. Il fallait protéger le bétail et en même temps les Hommes. Il n’était plus la bienvenue en Normandie. Dans les campagnes, c’était le premier ennemi à abattre à tout prix. C’est ainsi qu’a commencé sa disparition qui est devenue une réalité en 1889.

Le dernier de la région fut abattu dans la forêt d’Ecouves. L’animal femelle pesait environ 40 kg. Aujourd’hui, la région n’a plus assez peur de ce prédateur sauf quelques éleveurs. L’espèce qui fait aujourd'hui l'objet d’une protection ne subira certainement pas le même sort.