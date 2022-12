Erdogan annonce une 3e augmentation du salaire minimum en un an

C’est avant tout une bonne décision même s’il faut faire une analyse plus profonde de la vie politique de la Turquie pour y comprendre certaines réalités. Il faut observer dans un premier temps que dans environ 6 mois s’organiseront les élections présidentielle et législatives. Pour un président qui ne compte pas quitter le pouvoir, augmenter le SMIC n’est pas un hasard.

D’ailleurs la masse qui profite le plus de cette décision est constituée de la classe ouvrière qui a porté l’actuel président au pouvoir il y a 20 ans. L’homme compte encore beaucoup sur cet électorat pour rester encore longtemps au pouvoir. Cette classe ouvrière qui ne s’estime pas encore totalement satisfaite ne multiplie quand même pas par zéro l’effort du président. Elle souhaite atteindre les 13200 livres turques soit 670 euros le mois d’ici peu pour faire face à la cherté de la vie.

C’est tout de même risqué pour le pays qui tout récemment a connu une chute de sa devise face au dollar.