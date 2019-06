Ésotérisme; Voyance de luxe extra-lucide par téléphone par tarologue.be

R8MH+F6 Bruxelles, Belgique

« Le teint n'est ni brun ni pâle; les yeux bleus ou clairs, humides, dissimulent leur expressivité; le nez a tendance à être gros et plat. Il y a une forte tendance à la médiumnité chez les personnes nées sous le signe des Poissons, et c'est pour elles le plus grand danger au monde.« Nul ne devrait dans le but de se développer demeurer passif et devenir l'instrument de basses entités; mais les natifs des Poissons sont «perdus» s'ils sont la proie d'esprits-contrôles. Ils ne peuvent recouvrer leur liberté ni dans ce monde, ni dans l'autre, car ils sont, généralement, inertes et dépourvus de volonté. Ils sont timides et pleurent à la moindre provocation.« Ils prisent les loisirs plus que l'aisance, et ne travaillent que pour leurs besoins immédiats. Ils aiment le changement et, souvent, se promènent de-ci, de-là, sans but apparent. Ils aiment à bien manger, à bien boireLe Soleil ascendant dans les Poissons donne de l'énergie et de l'ambition ; Jupiter, gouverneur de ce signe, fortifie le moral; Vénus, exaltée dans ce signe, confère un grand talent musical, mais accentue la tendance à la boisson qui gâte la vie de tant de splendides musiciens. »