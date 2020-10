États-Unis : un policier blanc commet un meurtre sur un homme noir au Texas

Selon les enquêtes menées par l’équipe des Texas Rangers, la police de l’Etat de Texas a déclaré que le comportement du policier arrêté Shaun Lucas n’étaient pas « objectivement raisonnables ». Dans une déclaration faite par le département de la sécurité publique à l’AFP, le département a appuyé l’enquête menée par l’équipe des Texas Rangers. L’agent de police Shaun Lucas serait détenu dans le Nord-est du Texas dans la prison du comté de Hunt.



Selon les faits l’agent Shaun Lucas a répondu à un appel dans la ville de Wolfe City qui se situe à une centaine de kilomètres de Dallas le samedi vers 20 heures 30 minutes. L’appel signalait une bagarre en cours. Arrivé sur les lieux l’agent a tenté d’interpeller un homme afro-américain du nom de Jonathan Price qui serait impliqué dans la bagarre. Les autorités rapportent : « L'agent Lucas a "tenté d'interpeller Price, qui a résisté dans une attitude non menaçante et a commencé à s'éloigner ». L’agent de police Shaun Lucas s’est servi de son taser et de son arme pour l’arrêter. Blessé, Jonathan Price a été transporté à l’hôpital où il a rendu l’âme.



Dimanche, le maire de Wolfe City avait déclaré sur Facebook qu’un agent serait impliqué dans une fusillade. Il a ajouté qu’il a été mis à pieds en attendant les résultats de l’enquête des Texas Rangers. L’avocat de la famille de Jonathan a été frustré de constater que l’arrestation de Shaun Lucas est intervenue 2 jours après le meurtre. L’avocat Lee Meerritt a qualifié Jonathan Price comme un héros qui est venu au secours d’une femme qui se faisait attaquer par un homme. « L’agent Shaun n’a pas cherché à comprendre les faits, il a juste tiré », a déclaré l’avocat.