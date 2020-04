Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Expert en changement de serrure en Suisse Le changement de serrure demande un serrurier expert et qualifié ! Sachez en plus en lisant notre article !





Lorsque nous parlons de sécurité, la prudence n'est jamais de mise, le fait de remplacer plusieurs fois une serrure implique une évolution considérable en termes de sécurité. Mais comment changer une serrure ? Il s'agit d'une opération assez simple à réaliser, dans cet article nous expliquerons comment changer une serrure par vous-même.



Tout d'abord, vous devrez comprendre de quelle marque il s'agit, vous trouverez l'écriture au-dessus de la serrure, cela vous aidera à comparer l'ancienne serrure avec la nouvelle, à lire les spécifications, à écouter les conseils des experts, chaque serrure a ses propres particularités, donc avant de procéder au remplacement de la serrure informez-vous bien.



En outre, le remplacement d'une serrure par une autre de la marque habituelle évitera d'éventuelles modifications de la porte elle-même. N'oubliez pas que chaque serrure a ses particularités, donc si vous ne voulez pas changer la porte, vous devrez remplacer la serrure par le modèle habituel de la précédente.

Mesure de la poignée



Vous devrez mesurer la distance entre le bord de la porte et le milieu de la poignée, sachant que cette mesure vous évitera bien des problèmes à l'avenir.

Retirer le bouton



Pour sortir le bouton de la porte, vous devrez retirer les ressorts qui le maintiennent fermement sur la porte, bien sûr vous devrez d'abord retirer le couvercle.

Retrait de la couverture



Pour observer le mécanisme interne de la serrure, vous devrez retirer le couvercle, à l'aide d'un simple tournevis.

Retrait de la poignée



Vous devez maintenant dévisser deux vis qui maintiennent l'ensemble de la poignée fermement sur la porte, vérifier si la nouvelle plaque correspond à l'ancienne, si elle correspond, vous n'aurez rien à modifier.

NOUVELLE INSTALLATION DE SERRURES



Mettez les parties extérieures de la serrure dans le trou, puis mettez les parties intérieures, maintenant serrez bien les vis, les plaques avant doivent être alignées avec la serrure.



Faites maintenant quelques tests pour voir comment cela fonctionne.

serrure brisée voici ce qu'il faut faire INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES



Procurez-vous un tournevis Phillips, un tournevis à fente et une clé Allen.



Identifier comme nous l'avons dit précédemment le type de la serrure, si la serrure a la clé, nous devons également comprendre le type de la clé, nous pouvons les distinguer en deux catégories :



clé pour les portes intérieures

clé de cylindre

