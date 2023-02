Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Faire du Coolsculpting pour les hanches à Genève

Le Coolsculpting, ou cryolipolyse, est une procédure non invasive de réduction des graisses qui utilise le pouvoir du froid pour vous aider à perdre votre excès de graisse. Ce traitement cible et gèle les dépôts de graisse tenaces, ce qui les fait littéralement rétrécir et disparaître avec le temps. Le Coolsculpting s'est avéré efficace pour réduire un pourcentage impressionnant de 20 % des cellules graisseuses en un seul traitement ! Mais comment cela fonctionne-t-il exactement ? Lisez ce qui suit pour en savoir plus sur le fonctionnement de cette procédure incroyable.



Coolsculpting est une procédure non invasive qui utilise des ultrasons ciblés pour détruire les cellules graisseuses. Le Coolsculpting s'est révélé efficace pour réduire la graisse au niveau des hanches, de l'abdomen et de la taille. Le meilleur de ce traitement est que les résultats peuvent durer des années !

Comment fonctionne le Coolsculpting ? Le Coolsculpting est une procédure non invasive qui utilise des ultrasons ciblés pour détruire les cellules graisseuses. Les cellules graisseuses sont détruites par la congélation, ce qui les fait rétrécir et mourir. À mesure que l'organisme décompose ces cellules mortes, il les élimine naturellement par le système lymphatique ou dans l'urine.

L'appareil Coolsculpting cible des zones spécifiques de votre corps qui ont été identifiées comme présentant des dépôts graisseux excessifs en mesurant leur épaisseur à l'aide d'un appareil portatif appelé CoolSculpting Cryolipolysis System (CCS). Le CCS délivre ensuite une énergie de refroidissement directement dans ces zones pendant environ 45 minutes à la fois, ce qui vous permet de vaquer confortablement à d'autres occupations pendant le traitement. Combien coûte la méthode Coolsculpting ? Le coût du Coolsculpting dépend de la taille de la zone à traiter. Par exemple, si votre taille et vos hanches sont petites, un seul traitement peut suffire à éliminer la graisse dans ces deux zones. Si vos hanches ou vos fesses sont plus larges, la plupart des médecins recommandent deux traitements distincts (c'est aussi plus abordable) Combien de temps dure la méthode Coolsculpting ? La durée de vie du Coolsculpting est d'environ un an. Les cellules graisseuses sont détruites de façon permanente et les résultats durent aussi longtemps que vous maintenez votre poids. Si vous prenez du poids, la graisse retournera à son emplacement précédent dans le même laps de temps qu'il a fallu pour que cette zone soit traitée initialement ; en revanche, si vous perdez du poids, toutes les zones traitées par Coolsculpting ne présenteront aucun signe du traitement précédent, car il n'y a pas eu de graisse laissée sur place après avoir été éliminée par liposuccion ou chirurgie laser. Quels sont les effets secondaires du Coolsculpting ? Il y a quelques effets secondaires possibles à prendre en compte. Certains patients peuvent présenter des ecchymoses, des engourdissements et des rougeurs temporaires au niveau de la zone de traitement. Le gonflement devrait se résorber dans la semaine suivant le traitement et peut être pris en charge par des analgésiques oraux si nécessaire. Quelles sont les zones pouvant être traitées par coolsculpting ? Le Coolsculpting peut être pratiqué sur de nombreuses zones du corps. Outre les hanches, l'abdomen et les cuisses (qui sont souvent ciblés), il peut également être utilisé pour les bras et même les poignées d'amour.

L'intervention convient aux hommes et aux femmes dont l'IMC est compris entre 18,5 et 40. Il est important de ne pas dépasser cette fourchette car cela peut affecter les résultats de votre traitement. À retenir : Le Coolsculpting est une procédure non invasive qui utilise des ultrasons ciblés pour détruire les cellules graisseuses. À retenir : Le Coolsculpting est une procédure non invasive qui utilise des ultrasons ciblés pour détruire les cellules graisseuses.

Le corps décompose et excrète ensuite ces cellules mortes, ce qui entraîne une réduction de l'apparence des dépôts graisseux tenaces.

Le Coolsculpting est un moyen sûr et efficace de réduire l'apparence des graisses tenaces. La procédure peut être réalisée en quelques minutes et les résultats sont visibles après un seul traitement. L'avantage de la méthode Coolsculpting est qu'elle ne nécessite pas d'aiguilles ni d'intervention chirurgicale. Il n'y a donc pas d'effets secondaires ni de temps de récupération !

Source à voir : Le Coolsculpting est une procédure non invasive qui utilise des ultrasons ciblés pour détruire les cellules graisseuses. Les cellules graisseuses sont détruites par la congélation, ce qui les fait rétrécir et mourir. À mesure que l'organisme décompose ces cellules mortes, il les élimine naturellement par le système lymphatique ou dans l'urine.L'appareil Coolsculpting cible des zones spécifiques de votre corps qui ont été identifiées comme présentant des dépôts graisseux excessifs en mesurant leur épaisseur à l'aide d'un appareil portatif appelé CoolSculpting Cryolipolysis System (CCS). Le CCS délivre ensuite une énergie de refroidissement directement dans ces zones pendant environ 45 minutes à la fois, ce qui vous permet de vaquer confortablement à d'autres occupations pendant le traitement.Le coût du Coolsculpting dépend de la taille de la zone à traiter. Par exemple, si votre taille et vos hanches sont petites, un seul traitement peut suffire à éliminer la graisse dans ces deux zones. Si vos hanches ou vos fesses sont plus larges, la plupart des médecins recommandent deux traitements distincts (c'est aussi plus abordable)La durée de vie du Coolsculpting est d'environ un an. Les cellules graisseuses sont détruites de façon permanente et les résultats durent aussi longtemps que vous maintenez votre poids. Si vous prenez du poids, la graisse retournera à son emplacement précédent dans le même laps de temps qu'il a fallu pour que cette zone soit traitée initialement ; en revanche, si vous perdez du poids, toutes les zones traitées par Coolsculpting ne présenteront aucun signe du traitement précédent, car il n'y a pas eu de graisse laissée sur place après avoir été éliminée par liposuccion ou chirurgie laser.Il y a quelques effets secondaires possibles à prendre en compte. Certains patients peuvent présenter des ecchymoses, des engourdissements et des rougeurs temporaires au niveau de la zone de traitement. Le gonflement devrait se résorber dans la semaine suivant le traitement et peut être pris en charge par des analgésiques oraux si nécessaire.Le Coolsculpting peut être pratiqué sur de nombreuses zones du corps. Outre les hanches, l'abdomen et les cuisses (qui sont souvent ciblés), il peut également être utilisé pour les bras et même les poignées d'amour.L'intervention convient aux hommes et aux femmes dont l'IMC est compris entre 18,5 et 40. Il est important de ne pas dépasser cette fourchette car cela peut affecter les résultats de votre traitement.À retenir : Le Coolsculpting est une procédure non invasive qui utilise des ultrasons ciblés pour détruire les cellules graisseuses.Le corps décompose et excrète ensuite ces cellules mortes, ce qui entraîne une réduction de l'apparence des dépôts graisseux tenaces.Le Coolsculpting est un moyen sûr et efficace de réduire l'apparence des graisses tenaces. La procédure peut être réalisée en quelques minutes et les résultats sont visibles après un seul traitement. L'avantage de la méthode Coolsculpting est qu'elle ne nécessite pas d'aiguilles ni d'intervention chirurgicale. Il n'y a donc pas d'effets secondaires ni de temps de récupération !Source à voir : https://educapoles.ch/coolsculpting-geneve-pour-les-hanches-s570.html



Marcia Parisis

Lu 42 fois









Flashback : < > Augmentation mammaire Paris ? Vidéos, FAQ, Blog pour répondre à vos questions Faire un lifting du visage à Genève Faire du Coolsculpting pour le ventre Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique