Faire sa demande de carte grise en ligne en quelques clics

Toutes les procédures de la carte grise en ligne

Désormais, nombreux sont les sites qui offrent un service de demande de carte grise en ligne . Ils proposent ces prestations afin de faciliter les procédures de demande et d’obtenir la carte grise le plus vite possible. Depuis 2017, la mise en place des télé-procédures en ligne au sujet des cartes grises est devenue de plus en plus simple. Ainsi, toute demande peut s’effectuer via Internet, actuellement.Pour la première étape de la procédure, vous devez procéder à la constitution des dossiers en lignes. Pour cela, mentionnez l’immatriculation de votre véhicule pour connaître ses différentes caractéristiques. Aussi, indiquez toutes vos informations personnelles, afin de vous contacter et de vous adresser votre nouvelle carte grise. Une fois tous ces dossiers fournis, envoyez-les par courrier simple. En effet, contrairement à l’ancien système, vous pouvez l’envoyer à partir d’un courrier recommandé à l’adresse du siège du service d’immatriculation.Pour la prochaine étape, validez votre démarche de carte grise en ligne, puis recevez un e-mail de confirmation ainsi que la liste des documents nécessaires pour constituer votre dossier de carte grise. Préparez votre dossier, ils seront vérifiés et traités dans un délai de 24 heures.