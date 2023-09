Faire une blépharoplastie en Suisse

Si vous avez reçu une explication de la procédure chirurgicale, vous devez obtenir des réponses à toutes vos questions pour lever toute confusion. En outre, il existe également des questions sur la période de rétablissement de la blépharoplastie qui peuvent se poser aux patients.

Les préparatifs préopératoires commencent maintenant et une liste de questions et réponses vous guidera à travers les étapes importantes que vous devez connaître, vous rappeler et faire avant l'opération. En effet, avant de subir une opération, quelle qu'elle soit, il est très important de savoir comment s'y préparer. Cette opération n'est pas très différente. Elle vous permettra d'en savoir plus sur ce qui peut être fait avant l'opération, ce qui pourra vous être utile le moment venu.



La chirurgie plastique

C’est un choix populaire auprès de nombreuses personnes pour les aider à profiter d'une vie plus positive et à faire face avec confiance en soi. Les gens envisagent la chirurgie plastique avant toute autre méthode. Les derniers chiffres (2021) publiés par l'autorité de santé publique montrent qu'environ 24 millions de procédures de procédures esthétiques ont été effectuées au cours de cette seule année. La chirurgie esthétique s'est imposée comme l'une des formes de traitement les plus populaires et les plus largement acceptées.



Hommage à ces personnes qui ont dédié leur talent au bien être

Avant de commencer, on tient à remercier tous les chirurgiens et leur personnel qui ont pratiqué des blépharoplastie s, ainsi que toutes les infirmières en chirurgie et en salle de réveil. On espère que vous allez trouver réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur cette chirurgie, bien avant votre consultation et même jusqu'à votre retour à la maison, une fois la cicatrisation primaire terminée.



Avez-vous l'intention de subir une blépharoplastie ?

Peut-être avez-vous déjà pris rendez-vous, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, votre consultation avec un chirurgien esthétique est une étape importante dans le processus d'organisation ou de préparation de l'intervention. Les questions sont compréhensibles, surtout si c'est votre première fois.

Dans cet article, on va parler de certaines questions courantes qu'un patient peut se poser concernant les préparatifs préopératoires avant l'opération de blépharoplastie , ainsi que la période de récupération postopératoire. Si vous voulez savoir à quoi vous attendre pendant et après une blépharoplastie , lisez cette compilation de questions et de réponses avec des faits réels. Par exemple, l'une des questions les plus fréquemment posées est de savoir combien de temps il faut aux yeux pour guérir après une blépharoplastie . Le temps de guérison peut aller de quelques jours à sept jours, selon la complexité de l'intervention.

La chirurgie des paupières

Elle peut améliorer la structure de vos paupières et vous faire sentir plus belle, est également connue sous le nom de blépharoplastie . Un Dr répond aux principales questions posées par les personnes qui envisagent de subir une blépharoplastie (resserrement bilatéral des paupières supérieures). Si vous avez encore des questions après avoir lu cette section, n'hésitez pas à les poser dans son cabinet avant d’aller plus loin.



Un témoignage

Nous vous invitons à lire le récit d’une jeune femme qui va avoir une chirurgie de paupière. En espérant qu’il vous inspirera. C’est une question d'une patiente que l’on pense qu'elle pourrait être utile à d'autres personnes qui envisagent de se faire opérer : Question : " Bonjour Sarah. J'ai 24 ans et ma blépharoplastie est prévue dans deux semaines. C'est la première fois que je fais appel à la chirurgie plastique et je suis anxieuse quant à la façon dont mon assurance va couvrir cette intervention qui n'est pas considérée comme une chirurgie réparatrice.

• Comment dois-je m'attendre à ce que mon assurance traite les paiements mensuels de la blépharoplastie ?

• Exigez-vous que tous vos patients aient une assurance pour la chirurgie esthétique ?

• Quelles sont les précautions préopératoires que mon médecin et moi pouvons prendre ?"

Le nombre de chirurgies esthétiques augmente, tout comme le nombre de portes de cabinets médicaux. Cependant, en moyenne, 51 % des patients qui subissent une intervention de chirurgie plastique ne sont pas préparés à la rigueur de la période de récupération pré et postopératoire. Une fois de plus, le silicone brise un mythe !

En savoir plus :