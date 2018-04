Fake news pour les Macron

Certains affirment en ricanant que c'est par mère porteuse, d'autres en rajoutent en prétendant qu'une marcheuse se serait dévoué... Qui sait, peut être s'agit-il d'un marcheur? Bon, voilà que je risque de me mélanger les pinceaux, je ne sais plus qui aurait fait quoi. C'est cela une fake news: prétendre qu'Emmanuel et Brigitte ont le temps de démontrer qu'eux aussi peuvent se trimbaler un bébé au bras et le prouvent pendant les visites officielles ou d’État.



Encore que: si on considère que notre généreuse République peut bien leur offrir une nourrice...

Cet enfant est biologiquement migrant. Vous l'aurez compris, la mère porteuse est malienne, ce dont se réjouit le président Keita. En effet, la transaction aurait eu lieu pendant la fameuse panne d'électricité survenue à la Fac de Bamako. Voilà qui démontre, s'il en était besoin, qu'Emmanuel ne perd pas de temps et Brigitte non plus.



Dès lors, tout devient clair et, une fois de plus, la France démontre qu'elle est LE pays d'accueil. Mais que devient alors l’hypothèse de la marcheuse et du marcheur? Question non pertinente puisque chacun sait que parmi les adhérents de "En Marche", il y a aussi des "sans-papiers".

De tout cela, je ne sais pas ce que vous devez retenir. Admettez que vous avez le choix!

Il n’empêche, et pour conclure, il faut avouer que cette famille recomposée a fait preuve d'harmonie en produisant un président de la République. A moins que que l'autorité et l'argent suffisent.