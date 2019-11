Fête des Bergers et Traditions de Provence à Istres

Découvrez vite le programme détaillé et les horaires des animations en cliquant sur ce lien vers le site web des bergers et traditions de Provence

Cette année, les romans, pièces de théâtre ou de cinéma de Marcel Pagnol sont le fil conducteur de la Fête des Bergers et Traditions de Provence avec une projection de film en présence de la présidente des Amis de Marcel Pagnol qui servira quelques anecdotes et une sortie à Aubagne où visiter la maison natale de Marcel Pagnol et son musée composé de trois espaces: la reconstitution de l'appartement de la famille Pagnol, un espace exposition et une salle de projection.Les animations traditionnelles de la Fête des Bergers et Traditions de Provence d'Istres se dérouleront tout au cours de ces deux semaines comme le Loto des bergers avec 7 parties composées de 3 quines et un carton plein plus la partie des malchanceux. Boissons et casse-croûte sur place.Les enfants seront ravis d'aller à la Journée Pastorale au Domaine du Deven où des animations auront lieu toute la journée avec chiens de bergers sur troupeaux, promenade avec les oies, les ânes. Stands associatifs. Promenades en poneys, promenades en calèche. Jeux de kermesse, maréchal ferrant, mini-ferme, manège d'antan, carrousel de chevaux, café provençal et des voitures anciennes du temps de Pagnol.Buvette et restauration sur place.Au cours de la soirée "De Marcel à Pagnol": 4 comédiens-aventuriers exploreront le monde de Marcel à Pagnol à travers quelques extraits de ses œuvres et de sa vie, comme des cadeaux du ciel qui se déverseront... Une mise en abîme de l'homme Marcel dans les œuvres de Pagnol. Tels des explorateurs d'âmes, les comédiens ont eu envie de faire ressortir l'essence même de ce qui l'animait, à la recherche de l'émotion à l'état pur.Avec le grand défilé de la transhumance, le Repas spectacle des bergers: un dîner typiquement provençal accompagné des chants et danses folkloriques, d'une création du chorégraphe Thomas Lebrun et des comédiens de la troupe La Chourmo dis Afouga qui réinterprètent devant le public les scènes légendaires des films de Pagnol.La fête de bergers et traditions de Provence à Istres, c'est encore et toujours les chants et danses traditionnelles qui nous font redécouvrir toute la Provence, d'Arles à Cannes en passant par Sisteron et Bollène. A voir pendant le grand défilé de la ranshumance et le spectacle de clôture.