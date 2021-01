France : Brigitte Macron, testée positive au Coronavirus

La première dame française était en isolement à l’Elysée depuis le 17 décembre 2020 alors que le président français Emmanuel Macron annonçait son cas de covid-19 au monde le même jour, quelques jours après un sommet européen. Brigitte Macron était en isolement parce qu’elle était un cas contact nous rapporte l’Elysée, mais c’est seulement le 24 décembre 2020 qu’elle aurait été testée positif au coronavirus a-t-on appris ce samedi 9 janvier 2021.



D’après les informations la première Dame de France avait été testée positive au Covid-19 lors de son séjour au fort de Brégançon où le couple présentiel s‘était rendu pour les fêtes de Noël et la convalescence du Président français.



La première dame a depuis repris ses activités normalement ce lundi 4 janvier 2021 « car elle a été testée négative les 30 et 31 décembre ». Elle a assisté par exemple vendredi 8 janvier 2021 à Paris aux obsèques du directeur de Paris Match Olivier Royant.



Le cabinet de Mme Macron a indiqué par ailleurs que l'information de son test positif n'avait pas été dévoilée puisque cela n'a pas eu d'impact sur son agenda public. Elle aurait souffert de symptômes légers.



Après avoir été testé positif au Covid-19, Emmanuel Macron était resté une semaine à l'isolement à La Lanterne, et était retourné à l'Elysée le 24 décembre, car il ne présentait «plus de symptômes».