France : Brigitte Marcon vit mal la situation sanitaire

Depuis près d’un an maintenant que le monde est bouleversé par la crise sanitaire due au Covid-19.

Les habitudes de chacun ont changé conformément aux restrictions sanitaires imposées par les gouvernements pour contenir la pandémie. C’est également le cas de la femme du président français Brigitte Macron. En effet, celle qui a pour habitude d’aller à la rencontre des gens et d’être au plus proche d’eux, doit désormais s’écarter de cette accoutumance afin de respecter les gestes barrières.

Une situation que la première dame a du mal à vivre, si l’on croit les déclarations de ses proches.

« Le confinement lui pèse, on le sait, on la connaît. Ne pas sortir, ne pas voir les gens… C’est dur, mais elle ne se plaint jamais. Son obsession absolue, c’est d’être utile. » a confié son entourage.

La première dame française a peu après confirmé les déclarations de ses collaborateurs : « Mon rôle d’épouse du Président me prend beaucoup moins de temps. Je ne fais presque plus de déplacements officiels. Je peux donc consacrer tout mon agenda aux causes que je porte. »



Ceci dit, face à une situation qui ne s’améliore pas avec près de 20 000 nouveaux cas par jour en France, le Premier ministre Jean Castex a pris de nouvelles mesures ce jeudi 14 janvier 2021 en vue de réduire encore davantage les contacts sociaux.



La France est sous un couvre-feu à partir de 18 h dès ce samedi 16 janvier 2021. En cas d’une nouvelle explosion de contamination, un confinement total en France sera déclaré.