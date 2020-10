France/Covid-19: un couvre-feu mis en place

Emmanuel Macron pense étendre le couvre-feu jusqu’au début du mois de décembre si toutefois le parlement français l’autorise. Il déclare : « Nous devons prendre des mesures plus strictes", a reconnu Emmanuel Macron. En ce sens, "un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France et à huit métropoles en plus de la région Île de France ». A part l’Ile-de-France, certaines villes sont concernées à savoir les villes de Lille, Lyon, Saint-Etienne, Rouen, Grenoble, Aix-Marseille, Montpellier et Toulouse.

Le président français a bien précisé que ce couvre-feu ne doit en aucun cas freiner le quotidien des français. Il explique : « On doit continuer de pouvoir aller au travail dans tous les secteurs, a poursuivi Emmanuel Macron. Celles et ceux qui rentrent du travail après 21 heures ou qui travaillent de nuit, il y aura une autorisation. Ceux qui ont des urgences, par exemple sanitaires, il y aura des autorisations. Il n'y aura pas de restrictions de circulation entre 21 heures et 6 heures du matin, il y aura une stricte limitation aux bonnes raisons. On ne sortira plus au restaurant après 21 heures, on ira plus chez des amis, on ira plus faire la fête car c'est là qu'on se contamine plus facilement ».

Cependant, le chef de l’Etat a précisé qu’une amende de 135 euros est prévue pour le non-respect du confinement sans autorisation préalable. Dans le cas où le non-respect du confinement serait répété, l’amende s’élèvera à 1500 euros. Ce couvre-feu n’a aucune restriction dans les transports et il n’interdit pas les vacances, a affirmé le chef de l’Etat français Emmanuel Macron.