France : Election présidentielle 2022 on fait le point actu

Nous sommes à quelques mois, mais la tendance de l’heure est favorable à Éric Zemmour. C’est d’ailleurs l’actualité qui bouscule les pages des quotidiens. Ce candidat polémiste pourrait se retrouver au deuxième tour. Mais tout dernièrement, Macron et Le Pen sont en train de prendre la tête. Il est donc probable qu’on se retrouve avec un deuxième tour opposant l’actuel président à Le Pen. L’actuel président recueille 24 à 25% des avis favorables respectivement pour un premier et un second tour. Quant à Marine Le Pen, elle se retrouve avec 19 et 21%.



Les points marqués par Zemmour ces derniers temps et qui le poussent à 12% sont le fruit de ses critiques contre Le Pen. Celui-ci argumente que la candidate du rassemblement national n’a pas la capacité requise pour occuper l’Elysée. Plusieurs analystes politiques pensent qu’il pouvait mieux faire s’il faisait plus de propositions convaincants.