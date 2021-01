France : Emmanuel Macron commémore la disparition de François Mitterrand

Le président français Emmanuel Macron commémore ce vendredi 8 janvier 2021 les 25 ans de la disparition de l’ancien président socialiste François Mitterrand. Un président qu’il évoque rarement sauf pour son engagement européen.

Le chef de l’Etat français s’est rendu ce vendredi dans la matinée à Jarnac, la petite ville de Charente où l’ancien président est né en 1916 et où il a été inhumé le 11 janvier 1996.



Seule une vingtaine de proches étaient présents pour cause de pandémie, dont des figures du PS, l'ex-président François Hollande, Ségolène Royal ou l'actuel Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure. Si Gilbert Mitterrand, un des fils de l'ancien président, se tenait au côté d'Emmanuel Macron, sa fille, Mazarine Pingeot, contrairement aux années précédentes, a préféré, elle, s'abstenir.



La commémoration est durement critiquée par les socialistes qui accusent Emmanuel Macron de profiter de la cérémonie pour flatter les électeurs de gauche. Selon eux le Président Macron n’avait aucune estime pour l’ancien président François Mitterrand

François Hollande, lui-même, qui se rend sur la tombe de Mitterrand tous les ans, a préféré, non sans ironie, prendre ses distances avec l'actuel président. « Le point commun entre Macron et Mitterrand, c'est d'être président », a-t-il sèchement déclaré.



Rappelons que dans les mois à venir, Emmanuel Macron prévoit également de célébrer le 40e anniversaire de l'élection de François Mitterrand le 10 mai 1981 et l'abolition de la peine de mort, le 9 octobre 1981.