France: L’Assemblée nationale adopte le projet de loi sanitaire.

Au bout d’une nuit blanche à l’hémicycle, les députés ont voté ce vendredi la loi contre la Covid à l’issue d’un long débat. Cette loi prévoit le renforcement du pass sanitaire et la vaccination pour l’ensemble du corps soignant.

En mars 2020, la loi contre la Covid 19 a été voté en première lecture par les députés avec 117 voix pour et 86 contre. Cette loi est désormais entre les mains des sénateurs pour un examen minutieux avant sa promulgation ce vendredi. La décision émane du fait de la propagation à grand vitesse de la variante Delta du virus.





Ardemment contredit par une grande partie de la population, le projet de loi explique les avis du 12 juillet d’Emmanuel Macron. Si l’obligation de se faire vacciner est élargie aux sapeurs-pompiers, aux soignants, ou encore aux professionnels et auprès des personnes d’âge mur, fait à peu près consentement, à quelques dérogations près, ce n’est pas le cas de l’élargissement du pass sanitaire (parcours de vaccination complet ou test récent), prévue pour début août dans les cafés-restaurants, objet de vives critiques, de la gauche à l’extrême droite.





La loi contre la Covid a reçu plus de 1200 amendements. L’hémicycle a été un champ de débat acharnée entre les oppositions de droite et de gauche qui dénoncent une discussion débutée depuis l’après-midi du mercredi.

Le pouvoir exécutif demande aux députés de voter la loi contre la Covid tout en se basant sur les variations de la courbe de contamination. Cette étude est présentée par le ministère de la santé au travers de son ministre Olivier Véran. Plus de 22 000 e cas enregistrés en 24 heure selon les valeurs présentées par la santé publique publié dans la soirée du jeudi.

Cette loi suggère un isolement forcé des malades. La loi contre la Covid a été voté afin d’éviter les pertes rémunérations des employés travaillant à distance du fait de la contamination.





l’exécutif revient sur deux amendements votés en cours de l’étude du texte avec un vote nouveau. Celui-ci a remis l’obligation du pass sanitaire à l’endroit des patients non urgents ou les usagers de l’établissement de santé et des maisons de retraite.