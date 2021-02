France: hôpitaux en mode de crise, l'Est du pays appelle à un nouveau confinement

Cette situation survient au moment où de nouvelles variantes très contagieuses se répandent et où les règles sont renforcées dans certaines régions, les autorités s'efforçant de freiner les infections.



À Dunkerque, où la nouvelle variante détectée pour la première fois au Royaume-Uni est responsable de la plupart des cas récents de virus, les patients atteints de coronavirus ont été transférés de l'hôpital saturé de la ville.



Au début de ce mois, une vingtaine de patients ont été transférés d'un hôpital du Mans, dans le nord-ouest de la France, vers la ville voisine de Nantes, afin d'alléger la pression, selon les médias français. Le ministre français de la santé a maintenant demandé aux agences régionales de santé et aux hôpitaux de se mettre en "organisation de crise" dès la semaine prochaine, selon le journal Le Journal Du Dimanche.



Cette mesure, qui ferait écho aux mesures prises en mars et novembre derniers lors de la fermeture de la France, consiste à augmenter le nombre de lits d'hôpitaux disponibles, à retarder les interventions chirurgicales non urgentes et à mobiliser l'ensemble des ressources en personnel médical : "Cette organisation de crise doit être mise en place dans chaque région, quel que soit le niveau de stress hospitalier, et doit être opérationnelle dès le jeudi 18 février", a déclaré la Direction générale de la santé (DGS) dans une note citée par le journal.



La DGS n'a pas été immédiatement disponible pour faire des commentaires à Reuters.



En début de semaine, l'agence nationale française de santé publique a averti que les variantes de propagation pourraient aggraver la situation virale du pays dans les semaines à venir, après une période de stabilité des infections et des hospitalisations depuis que le pays a levé son ordre de séjour à domicile en décembre et l'a remplacé par un couvre-feu nocturne.



Malgré la propagation des nouvelles variantes de Covid-19, la France a évité d'imposer un nouveau confinement, s'en tenant plutôt à un couvre-feu national, qui a été déplacé deux heures plus tôt à 18 heures pour limiter la propagation du virus en janvier.



Le plus grand réseau de laboratoires médicaux privés de France a constaté une augmentation des cas de la variante identifiée pour la première fois en Afrique du Sud dans trois régions de l'est de la France.



Dans la région de la Moselle, la variante a été trouvée dans près d'un tiers des tests positifs au cours de la première semaine de février, a déclaré le Biogroup.



Olivier Veran, le ministre français de la santé, s'est rendu dans la région vendredi et a promis une intensification des tests et des vaccinations, mais le gouvernement a résisté aux appels de certains médecins et dirigeants locaux en faveur d'un nouveau verrouillage.



Entre-temps, les autorités sanitaires locales ont exhorté les habitants de Dunkerque et de certaines autres régions voisines à ne pas quitter la ville et ont ordonné des règles plus strictes en matière de masques afin de limiter la propagation du coronavirus.



L'Allemagne voisine a pris des mesures pour freiner la propagation du Covid-19 compte tenu des nouvelles variantes contagieuses, en renforçant les contrôles aux frontières avec la République tchèque et la province autrichienne du Tyrol.