France : le gouvernement autorise l’expérimentation du cannabis

En 2019, l’Assemblée nationale française avait autorisé le cannabis thérapeutique sur le sol français mais la pandémie avait tout retardé. D’après le projet de loi qui a été voté, l’expérimentation du cannabis thérapeutique devrait commencer avant le Mars 2000 et cette expérimentation concernera 3000 patients. Les conditions d’administration du cannabis thérapeutique sont très fermes. Le cannabis à fumer est exclu du protocole. Les médicaments se présenteront sous forme d'huiles, de gélules et de fleurs séchées à vaporiser et ne seront administrés qu'à des patients souffrant de maladies graves: certaines formes d'épilepsies, de douleurs neuropathiques, d'effets secondaires de chimiothérapie, de soins palliatifs ou de scléroses en plaques.



Dans un communiqué, le Collectif Alternative pour le cannabis à visée thérapeutique (ACT) s’est prononcé sur ce décret du ministère de la santé : « Le décret est publié dans un contexte difficile pour les malades en particulier, victimes d'une stigmatisation toujours plus forte et d'un discours gouvernemental offensif contre le cannabis en général ». En effet depuis le début du mois de septembre, une amende de 2000 euros a été décidée pour tous les preneurs de stupéfiants illicites notamment le cannabis résidant en France. Le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin s’était clairement opposé à la légalisation du cannabis en qualifiant le cannabis de « merde ».







Cela fait plusieurs mois que les députés de la mission parlementaire chargés du sujet et plusieurs associations des malades poussaient l’Etat français à prendre une décision juste et efficace pour aider les patients. Le rapporteur général de la mission Jean-Baptiste Moreau déclare : « Il faut que la France sorte de la préhistoire en matière de cannabis», une plante «qui est une drogue mais qui peut aussi être un médicament ».



La légalisation thérapeutique est autorisée dans plusieurs pays au monde. Sur les 22 pays en Europe dont la France est la récente à autoriser le cannabis thérapeutique, les Pays-Bas ont été les premiers à légaliser cette pratique depuis 2003.