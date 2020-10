France : une manifestation sauvage à Paris contre le couvre-feu

Les vidéos circulent sur les réseaux sociaux depuis samedi soir. Les Français se sont mobilisés en masse pour protester contre le couvre-feu instauré pour freiner l'épidémie du coronavirus. Ils se sont rassemblés à Paris dans les environs de la gare de l'Est. Les manifestants sont descendu dans la rue alors que les restaurants, bars et boutiques fermaient en raison du couvre-feu.





Dans les vidéos postées sur les réseaux sociaux, les manifestants criaient : "Tout le monde déteste le couvre-feu". Ils scandaient également : « Liberté ! Liberté ! » ou encore « Travail, Consomme et Rentre chez toi ». Pour dire que le couvre-feu est une entrave au plaisir après le boulot. Ils étaient des dizaines de personnes sorties vers 21 heures, dans le quartier des Halles à Paris pour prendre part à la manifestation. Une sortie qui n'est pas passée inaperçue au niveau des forces de l'ordre.





Notons, que cette manifestation est une initiative du collectif "Bas les masques". Ce dernier proteste notamment contre le port du masque obligatoire depuis le début de la crise sanitaire. À en croire BFMTV qui citait une source policière, la police devrait disperser la foule lors des prochaines manifestations. Aux dernières nouvelles, un rassemblement similaire s’est également déroulé à Marseille.





A en croire France 3, certains Marseillais ont protesté également contre la mise en place de ce couvre-feu. Cette mesure anti -contagion est mise en place pour quatre semaines freiner la pandémie de Covid-19. Le couvre-feu est en vigueur pendant 9 h de temps à compter de 21 heures à 6 heures du matin. Entre cet intervalle, nul n'est autorisé à sortir sauf s'il est en possession d’une dérogation et d’un motif valable.