GABRIEL ATTAL TACLE MARINE LE PEN À L’ASSEMBLÉE

En une séance marquée par les échanges électriques à l'Assemblée nationale ce 27 février, les projecteurs se sont braqués sur le Premier ministre, Gabriel Attal, et la figure du Rassemblement national, Marine Le Pen. Au cœur des débats, la réaction aux récentes déclarations du président Emmanuel Macron concernant la crise ukrainienne a enflammé les bancs de l'opposition.



Alors que la veille, Emmanuel Macron avait mentionné que l'envoi de forces armées françaises en Ukraine pourrait être envisagé, cette perspective a immédiatement déclenché une avalanche de réactions. Marine Le Pen, à la tête du groupe parlementaire du Rassemblement national, a vivement critiqué cette position, arguant qu'un pays doit avant tout veiller à la sécurité de ses propres soldats et dénonçant un pas dangereux vers une implication directe dans le conflit.



Gabriel Attal, montant au créneau, n'a pas ménagé ses mots face à cette critique, pointant du doigt les affiliations présumées entre le Rassemblement national et la Russie. Selon lui, si Marine Le Pen avait remporté les élections de 2022, la France serait maintenant dans une position de fournisseur d'armements à la Russie, au détriment de l'Ukraine. Ces allégations ont alimenté les tensions, le Premier ministre allant jusqu'à insinuer une présence indirecte des forces de Vladimir Poutine au sein même du territoire français, via les sympathisants du Rassemblement national.