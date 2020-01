Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Grande histoire de la médecine Nous vous proposons maintenant ce grand article sur la médecine !







La médecine a deux sens fondamentaux, elle se réfère à :



1. La science du bien vivre ; la pratique du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies et la promotion de la santé.

2. Les médicaments, les drogues, les substances utilisées pour traiter et guérir les maladies et promouvoir la santé.



Les êtres humains pratiquent la



Histoire de la médecine

Hígia, la déesse de la santé



La médecine est la science et l'art de guérir. Il englobe une variété de pratiques de santé qui ont été élaborées pour maintenir et rétablir la santé par la prévention et le traitement des maladies. Toutes les sociétés humaines ont des croyances médicales qui fournissent des explications pour la naissance, la mort et la maladie. Tout au long de l'histoire, la maladie a été attribuée à la sorcellerie, aux démons, à l'influence astrale adverse ou à la volonté des dieux.



Les premiers documents sur la médecine ont été découverts dans l'ancienne médecine égyptienne, la médecine babylonienne, la médecine ayurvédique (sur le sous-continent indien), la médecine chinoise classique (prédécesseur de la médecine chinoise moderne traditionnelle) et la médecine grecque et romaine ancienne.



Préhistoire de la médecine



La médecine préhistorique incorporait des plantes (itothérapie), des parties d'animaux et des minéraux. Dans de nombreux cas, ces matériaux ont été utilisés rituellement comme substances magiques par des prêtres, des chamans ou des guérisseurs. Il est clair que les sociétés préhistoriques croyaient aux moyens naturels et surnaturels de provoquer et de traiter les maladies de façon variable. Les matières végétales (herbes et substances dérivées de sources naturelles) faisaient partie des traitements contre les maladies dans les cultures préhistoriques.

Médecine égyptienne



L'Égyptien Imhotep (2667 - 2648 av. J.-C.) est le premier médecin de l'histoire connu sous son nom. La première opération chirurgicale connue en Egypte a été pratiquée vers 2750 avant J.-C. Le papyrus gynécologique Kahun traite les plaintes des femmes, y compris les problèmes de conception. Trente-quatre cas détaillant le diagnostic et le traitement survivent, dont certains sont fragmentaires. Datant de 1800 av. J.-C., c'est le plus ancien texte médical de tous les temps qui subsiste.



On sait que des institutions médicales, appelées maisons de vie, ont été établies dans l'Égypte ancienne, dès la première dynastie.



Hérodote a décrit les Égyptiens comme " les plus sains de tous les hommes, aux côtés des Libyens ", en raison de leur climat sec et de leur remarquable système de santé publique. Selon lui, " [la] pratique de la médecine est tellement spécialisée parmi eux que chaque médecin est un guérisseur d'une maladie et non plus. Bien que la médecine égyptienne, dans une bonne mesure, traite le surnaturel, elle a développé une utilisation pratique dans les domaines de l'anatomie, de la santé publique et des diagnostics cliniques.

médecine mésopotamienne



Les premiers textes babyloniens sur la date de la médecine remontent à la période babylonienne antique, dans la première moitié du deuxième millénaire avant J.-C. Le texte médical le plus complet de Babylone, cependant, est le Manuel de diagnostic écrit par le médecin Esagil-kin apli de Borsippa, pendant le règne du roi babylonien Adad-apla-iddina (1069-1046 av. J.-C.). En même temps que la médecine égyptienne contemporaine, les Babyloniens ont introduit les concepts de diagnostic, de pronostic, d'examen physique et de prescription médicale.



En outre, le Manuel de diagnostic a introduit des méthodes de thérapie et d'étiologie et l'utilisation de l'empirisme, de la logique et de la rationalité dans le diagnostic, le pronostic et le traitement. Le texte contient une liste de symptômes médicaux et d'observations empiriques souvent détaillées, ainsi que les règles logiques utilisées pour combiner les symptômes observés dans le corps d'un patient avec le diagnostic et le pronostic.

médecine indienne



L'Atharvaveda, un texte sacré de l'hindouisme datant du début de l'âge du fer, est le premier texte indien à traiter de la médecine, comme la médecine du Proche-Orient ancien basée sur les concepts d'exorcisme des démons et de magie. L'Atharvaveda contient également des prescriptions à base de plantes pour diverses maladies.



L'utilisation d'herbes pour traiter les maladies constituera plus tard une grande partie de l'Ayurveda.



Au cours du premier millénaire avant J.-C., le système traditionnel de médecine connu sous le nom d'Ayurveda est apparu dans l'Inde post-védique, ce qui signifie " un savoir complet pour une longue vie ". Ses deux textes les plus célèbres appartiennent aux écoles de Charaka, née vers 600 av. J.-C., et de Sushruta, née en 600 av. Les premiers fondements de l'Ayurveda ont été construits sur une synthèse des pratiques traditionnelles à base de plantes, avec un énorme apport de concepts théoriques, de nouvelles nosologies et de nouvelles thérapies datant d'environ 400 avant J.-C., et des communautés de penseurs qui comprenaient le Bouddha et d'autres.



Les classiques ayurvédiques mentionnent huit branches de la médecine : kayacikitsa (médecine interne), salyacikitsa (chirurgie, y compris l'anatomie), salakyacikitsa (yeux, oreilles, nez et gorge), kaumarabhtya (pédiatrie), bhutavidya (médecine des esprits), et Agada tantra (toxicologie), RASAYANA (science du rajeunissement), et Vajikarana (aphrodisiaques, surtout pour les hommes).



En plus de ces connaissances, l'étudiant en Ayurveda devait connaître dix arts qui étaient indispensables dans l'élaboration et l'application de ses médicaments : la distillation, les compétences opérationnelles, la cuisine, l'horticulture, la métallurgie, la fabrication du sucre, la pharmacie, l'analyse et la séparation des minéraux, la composition des métaux et la préparation des alcalis.



Histoire de la médecine

Crâne avec trépanation - Néolithique (3500 av. J.-C.), montrant des preuves d'une opération de trépanation - l'enlèvement d'une partie du crâne pour soulager la pression, utilisé comme traitement médical pour une variété de maladies allant de la migraine à la maladie mentale. Le traitement a été utilisé dans de nombreuses cultures anciennes

Médecine grecque et romaine



La première école de médecine grecque connue a ouvert ses portes à Cnide en 700 av. Alcmaeon, auteur du premier travail anatomique, a travaillé dans cette école, et c'est là que la pratique de l'observation des patients a été établie. Comme ailleurs, les Grecs anciens ont développé un système de médecine humorale où les traitements visaient à rétablir l'équilibre des humeurs dans le corps.



Les temples dédiés au dieu guérisseur - Asclépios, connu sous le nom d'Asclépie, fonctionnaient comme des centres de conseils médicaux, de pronostics et de guérison. Dans ces sanctuaires, les patients entraient dans un état onirique de sommeil induit appelé enkoimesis et qui n'est pas sans rappeler l'anesthésie, où ils recevaient tant de conseils de la divinité dans un rêve ou étaient guéris par la chirurgie.



Le médecin grec Hippocrate de Cos (c 460 -... C 370 av. J.-C.), le "père de la médecine", a jeté les bases d'une approche rationnelle de la médecine. Hippocrate a peut-être été le premier à classer les maladies comme aiguës, chroniques, endémiques et épidémiques, et à utiliser des termes tels que " exacerbation, rechute, résolution de crise, paroxysme, pic et convalescence ".



Le Corpus d'Hippocrate est une collection d'environ soixante travaux médicaux anciens de la Grèce antique fortement associés à Hippocrate et à ses étudiants. Les ouvrages les plus célèbres du Corpus sont le Serment d'Hippocrate, qui est toujours d'actualité et utilisé aujourd'hui par les médecins. Hippocrate n'est pas considéré comme l'auteur exclusif du Serment, mais le document fait partie d'une plus grande collection de traités sur la médecine grecque compilés dans un Corpus Hippocatium qui porte son nom.



Hérophile de Chalcédonie (325-280 av. J.-C.), qui travaille à l'école de médecine d'Alexandrie, a placé l'intelligence dans le cerveau et a relié le système nerveux au mouvement et aux sensations. Herophilus a également fait la distinction entre les veines et les artères, en se rappelant que le dernier pouls alors que le premier ne l'était pas. Lui et son contemporain, Erasistratus de Chios, ont fait des recherches sur le rôle des veines et des nerfs, en traçant leur parcours dans tout le corps. Erasistratus a lié la complexité accrue de la surface du cerveau humain par rapport aux autres animaux à son intelligence supérieure.



Le médecin grec Galeno (129-217 après J.-C.), était également l'un des plus grands chirurgiens du monde antique et a effectué de nombreuses opérations audacieuses, notamment des chirurgies du cerveau et des yeux.



Les Romains ont inventé plusieurs instruments chirurgicaux, y compris les premiers instruments exclusifs aux femmes, ainsi que l'utilisation chirurgicale des pinces, des scalpels, de la cautérisation, des ciseaux à lamelles croisées, de l'aiguille chirurgicale, du son et des spéculums. Les Romains pratiquaient également des opérations de la cataracte.

L'héritage de la médecine ancienne



Après la chute de l'Empire romain d'Occident et le début du Haut Moyen Âge, la tradition médicale grecque a connu un déclin en Europe occidentale, bien qu'elle ait continué sans interruption dans l'Empire romain d'Orient.



Après 750 de notre ère, le monde arabo-musulman avait les anciens ouvrages sur la traduction en médecine arabe et les médecins islamiques impliqués dans certaines recherches médicales importantes. Parmi les pionniers de la médecine islamique, on peut citer le polymère Avicenne, qui, avec Imhotep et Hippocrate, a été appelé le " père de la médecine ". Il a écrit le Canon de la médecine, considéré comme l'un des livres les plus célèbres de l'histoire de la médecine.



Les débuts de la médecine moderne : le califat



Après la chute de l'Empire romain, les idées grecques sur la médecine ont commencé à être préservées et plus précisément transmises dans l'Empire islamique. Sous le califat d'Abbasid, un centre a été créé à Bagdad spécialement pour la traduction en arabe d'un large éventail de textes non islamiques. Les sages de tout l'empire islamique (y compris les Arabes, les Perses et les Juifs) ont non seulement codifié la médecine grecque, y compris les idées de Galien, mais ont également incorporé les écrits médicaux du Talmud, les enseignements cachés de l'Égypte et les idées ayurvédiques de l'Inde. Le Carakasamhita et le Susrutasamhiat, par exemple, ont été traduits en arabe. Ces sages ont également fait des progrès importants dans la connaissance.



L'un des phares de la partie orientale du califat était Al-Razi (connu en Occident sous le nom de Rhazes ; vers 860930), un Persan qui a écrit un Guide complet de la médecine au 9e siècle. Il distingua la variole de la rougeole, reconnut les réactions allergiques, réalisa que la fièvre était l'un des moyens de lutte de l'organisme contre la maladie et introduisit l'utilisation d'entrailles d'animaux pour suturer les blessures, et le plâtre de Paris pour les bandages. Ibn Sina (Avicenne ; 9801037), un Persan du 11e siècle, a codifié les connaissances médicales de l'époque. Ses travaux ont été utilisés dans les universités européennes pendant des siècles. Parmi ses plus grandes contributions, on peut citer la découverte de la nature contagieuse des maladies infectieuses et l'introduction de quarantaines pour limiter leur propagation. Il a également introduit l'expérimentation systématique.



Au XIIIe siècle, un Arabe nommé Ibn Al Nafis (1213-88) a été le premier à décrire la circulation du sang dans les poumons. Cela remettait en question la notion de Galien de passage du sang directement entre les ventricules du cœur.



Histoire de la médecine

Le grand médecin juif médiéval Maimônides

a souligné l'importance de l'hygiène dans ses écrits



Dans le califat occidental, ou espagnol, Al-Zahrawi (Albucasis ; 936-1013) a produit le premier traité systématique et illustré sur la chirurgie, publié vers l'an 1000. Ibn Zohr (Avenzoar ; c. 1091-1161) a également remis en question plusieurs des notions de Galien. Il a souligné l'importance de l'expérience sur la doctrine et a été le premier à décrire avec précision la gale et la péricardite. Un contemporain d'Ibn Zohr était Maïmonide (1135-1204), le grand médecin juif médiéval. Ses écrits comprennent un travail influent sur l'hygiène. Maïmonide se rendit finalement en Orient pour devenir le médecin du célèbre sultan Saladin.



Les sages du monde islamique ont également apporté d'importantes contributions à la pharmacologie, en créant diverses formes de médicaments. Le mot drogue est d'origine arabe, et les Arabes ont introduit plusieurs nouveaux termes. Parmi ceux-ci, on retrouve l'alcool ; le benzoïne, une résine balsamique utilisée comme expectorant et protecteur de la peau ; le camphre, une substance cireuse obtenue à partir de cannons et utilisée comme anesthésique topique doux ; le laudanum, une sorte d'opium ; la myrrhe, une résine de gomme ayant de multiples usages médicaux (et l'un des dons des Rois mages dans l'histoire de la naissance de Jésus-Christ) ; et le séné, une légumineuse utilisée comme purgatif.



Les soins médicaux ont été dispensés par plusieurs cliniciens, la plupart utilisant des méthodes traditionnelles. Dans les grandes villes, cependant, des hôpitaux ont été créés. Celles-ci semblent avoir été inspirées par les soins aux malades offerts dans les monastères chrétiens, mais sont rapidement devenues plus élaborées. Il y avait de grandes institutions dans des villes comme Bagdad, le Caire et Damas, et beaucoup d'autres étaient réparties dans le monde musulman. L'hôpital du Caire avait des services séparés pour les différentes maladies, pour les femmes et pour les convalescents. Il était encore en service lorsque Napoléon a envahi l'Égypte à la fin du 18e siècle. Les premières institutions de traitement des personnes atteintes de maladies mentales ont également été créées dans le monde musulman.



Les progrès des médecins islamiques ont mis beaucoup de temps à atteindre l'Europe médiévale, où les malades visitaient des temples consacrés aux saints chrétiens.



Les débuts de la médecine moderne : l'Europe médiévale



Dans l'Europe chrétienne, il y a eu peu de progrès scientifiques au Moyen Âge. La maladie fut de nouveau attribuée à des causes divines, et des guérisons miraculeuses furent recherchées dans des temples de guérison dédiés à divers saints. Certains groupes de moines chrétiens, cependant, offraient des soins pratiques aux malades. Cela a finalement conduit à la fondation d'hôpitaux. Le plus ancien hôpital encore en Angleterre est celui de St. Bartholomews à Londres, qui a été fondé en 1123 par un courtisan devenu moine après s'être miraculeusement remis de la malaria. L'hôpital a été conçu pour recréer des hommes purs. L'hôpital St. Thomass a été fondé peu après de la même manière. Lorsque les monastères anglais ont été dissous par le roi Henri VIII au XVIe siècle, les deux hôpitaux sont devenus des institutions séculières et enfin le siège d'importantes facultés de médecine.



La première école de médecine en Europe a été fondée à Salerne, dans le sud de l'Italie. La légende veut que le collège ait été fondé par un Italien, un Arabe, un Juif et un Grec, qui a apporté avec lui les écrits d'Hippocrate. L'histoire reflète la nature cosmopolite de la région, où les influences grecques et moyen-orientales étaient fortes. Le collège a en fait commencé au 9ème siècle comme un lieu où les moines remplissaient les médicaments. Au XIe siècle, cependant, des universitaires ont commencé à traduire en latin des textes médicaux grecs et plus tard arabes. Ils ont ainsi réintroduit les enseignements d'Hippocrate, déjà en accord avec la sagesse de Galien et de l'Islam.



Des facultés de médecine ont également été fondées à Montpellier, dans le sud de la France, et à Bologne et Padoue, en Italie. À Bologne, le médecin Taddeo Alderotti (1223-95), au XIIIe siècle, a réintroduit les pratiques d'Hippocrate qui consistaient à enseigner la médecine au chevet du patient. Il a également maintenu des études de cas cliniques. Toujours à Bologne, en 1315, la première dissection humaine enregistrée en Europe a été réalisée par Mondino de Luzzi (1275-1326).



Apparemment, il n'a pas appris grand-chose de cela. Au lieu de cela, il a démontré la propension commune des humains à voir ce qu'ils s'attendent à voir. Il a publié un texte d'anatomie qui perpétuait des erreurs telles que le cœur et le foie à trois chambres avec cinq loups.



Le plus éminent chirurgien du Moyen Âge européen est Guy de Chauliac (1298-1368), qui s'est associé à Montpellier au XIVe siècle. Il a écrit un texte médical et chirurgical, Chirurgia magna (Grande Chirurgie), qui a servi de référence pendant plusieurs siècles. Il a remis en question la notion grecque selon laquelle la suppuration (pus) était un signe de guérison.



De Chauliac a survécu à la peste noire (environ 1347-51), qu'il a décrite dans son ouvrage. La peste noire, qui a tué plusieurs millions de personnes à cette époque, était presque certainement une peste bubonique. Cependant, personne ne savait ce que c'était ou ce qui en était la cause. La plupart des gens pensaient que c'était une punition divine. Certains chrétiens ont dit que les Juifs avaient empoisonné les puits, ce qui a conduit à des massacres de Juifs. Certains ont attribué la peste à différentes causes naturelles, notamment les poisons miasmes que l'on croit exister dans l'air et qui proviennent d'animaux et de légumes en décomposition. Certaines personnes croyaient que la peste était causée par la contagion, c'est-à-dire qu'elle se transmettait d'une personne à l'autre par un contact étroit ; elles avaient peu d'idée de ce qui pouvait réellement transmettre la maladie.



La peste noire a donné lieu à d'importantes mesures de santé publique. La ville de Venise a nommé une sorte de comité de santé publique, qui a publié des règlements pour l'enterrement et a interdit aux malades d'entrer dans la ville. Les processions publiques étaient également interdites. Dans la ville de Florence, un comité similaire a ordonné que les chiens et les chats soient tués. Les raisons de cette situation n'ont jamais été clarifiées. Les gens de cette époque ne savaient certainement pas que la peste bubonique est en fait transmise aux humains par les puces de rat ; ce n'est que des siècles plus tard qu'on l'a découverte. Cependant, les chiens et les chats sont porteurs de puces.



La question de savoir si l'extermination des animaux a été utile est bonne. D'une part, elle a probablement éliminé de nombreuses puces qui habitaient les animaux. D'autre part, les chats sont de bons chasseurs de rats.



Le domaine médical s'organise clairement autour de l'idée d'une approche scientifique à la fin du Moyen Âge.



L'essor de la médecine scientifique : la Renaissance



La Renaissance a été une grande période de croissance intellectuelle et de développement artistique en Europe. Dans ce contexte, les scientifiques et les penseurs ont commencé à se détacher des visions traditionnelles qui régissaient la médecine, tant en Orient qu'en Occident. L'objectif des traitements n'était plus l'équilibre naturel d'un ordre divin. La connaissance a progressé par la méthode scientifique en menant des expériences, en recueillant des observations, des conclusions. L'information a été diffusée par le biais d'une nouvelle technologie importante pour l'impression. Les racines de la médecine scientifique ont été établies.



La méthode scientifique est appliquée à la médecine



En 1543, Andreas Vesalius (1514-64), professeur à l'Université de Padoue, a publié un texte richement illustré sur l'anatomie. Avec des connaissances basées sur la dissection extensive de cadavres humains, il a présenté la première description largement précise du corps humain. Parmi les anatomistes de Padoue, on trouve Gabriele Falloppio (1523-62), qui a décrit les organes reproducteurs féminins, donnant leur nom aux trompes de Fallope, et Girolamo Fabrizio (1537-1619), qui a identifié les valves cardiaques.



L'opération a été principalement réalisée par des barbiers, qui ont utilisé les mêmes outils pour les deux professions. La chirurgie était encore à cette époque une activité très primitive et extrêmement douloureuse. La controverse a continué concernant le traitement des blessures : le pus était-il bon ou mauvais ? La cautérisation, ou le fait de brûler une plaie pour la refermer, reste le principal moyen d'arrêter le saignement. La plupart des chirurgiens ont acquis leurs compétences sur le champ de bataille, et l'introduction de la poudre à canon, des armes et des canons a rendu le site beaucoup plus désorganisé.



Un chirurgien français du 16e siècle, Ambroise Paré (vers 1510-90), a commencé à mettre de l'ordre. Il a traduit une partie de l'œuvre de Vesalius en français afin de mettre les nouvelles connaissances anatomiques à la disposition des chirurgiens du champ de bataille. Fort de sa propre expérience sur le champ de bataille, il a suturé des blessures pour les refermer au lieu de recourir à la cautérisation pour arrêter les saignements lors des amputations. Il a remplacé l'huile bouillante utilisée pour cautériser les blessures par balle par une pommade faite de jaune d'œuf, d'huile de rose et de térébenthine. Ses traitements étaient non seulement plus efficaces mais aussi beaucoup plus humains que ceux utilisés auparavant.



Un autre nom important de cette époque était Paracelse (1493-1541), un alchimiste et médecin suisse. Il pense que certaines maladies sont causées par des agents extérieurs spécifiques et qu'il faut donc des remèdes spécifiques. Il a été le premier à utiliser des remèdes chimiques et minéraux, y compris le mercure pour le traitement de la syphilis. Il a également écrit ce qui est probablement le plus ancien ouvrage sur la médecine du travail, On Miners' Sickness and Other Miners' Diseases(1567), publié quelques années après sa mort.



La syphilis a été enregistrée pour la première fois en Europe en 1494, lorsqu'une épidémie a éclaté parmi les troupes françaises assiégeant Naples. Le fait que l'armée française ait inclus des mercenaires espagnols qui avaient participé aux expéditions de Christophe Colomb vers le Nouveau Monde a donné lieu à la théorie selon laquelle la maladie provenait du continent américain. Si cela est vrai et que la question reste au centre d'une vive controverse, alors cela faisait partie d'un échange où les Amérindiens s'entendaient beaucoup moins bien. Les maladies que les Européens ont introduites dans l'hémisphère occidental comprenaient la variole, la grippe, la rougeole et le typhus, ce qui a conduit les populations indigènes à une quasi-extinction.



Un médecin italien nommé Girolamo Fracastoro (c. 1478-1553) a inventé le nom de syphilis, qui était aussi appelée une maladie française. Il a également proposé une théorie, adaptée des idées classiques, selon laquelle les maladies contagieuses peuvent être propagées par de minuscules graines ou spores de maladie capables de parcourir de longues distances (il savait cependant que la syphilis se transmettait par contact personnel). Cette théorie a eu une influence pendant plusieurs siècles.



Pendant la Renaissance, les graines du changement ont été semées dans la science. Les connaissances médicales ont fait de grands bonds en avant au cours des deux siècles suivants.



L'essor de la médecine scientifique : la révolution scientifique



Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, les connaissances médicales et scientifiques ont progressé à des rythmes extraordinaires. Beaucoup des idées fausses de Galen ont finalement été renversées. L'Anglais William Harvey (1578-1657) a décrit avec précision la circulation du sang dans le corps, confirmant les conclusions des chercheurs antérieurs (comme Ibn Nafis et les Européens plus récents). Il a ajouté la découverte expérimentale critique selon laquelle le sang est pompé dans tout le corps par le cœur.



Le travail de Harvey a été poursuivi par d'autres, dont le médecin anglais Richard Lower (1631-91). Avec le philosophe britannique Robert Hooke (1635-1703), il a mené des expériences qui ont montré que le sang prend quelque chose lors de son passage dans les poumons, changeant sa couleur en rouge vif. [Au 18e siècle, le chimiste français Antoine Lavoisier (1743-1794) a découvert l'oxygène. Ce n'est qu'alors que la physiologie de la respiration a été pleinement comprise]. Lower a également effectué les premières transfusions sanguines, d'animal à animal et d'humain à humain.



Hooke et, surtout, le biologiste hollandais Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) ont utilisé un nouvel appareil appelé microscope pour découvrir toute la matière de choses minuscules (microscopiques) : globules rouges, bactéries et protozoaires. En Italie, le physiologiste Marcello Malpighi (1628-1694) a utilisé le microscope pour étudier la structure du foie, de la peau, des poumons, de la rate, des glandes et du cerveau. Plusieurs parties microscopiques du corps, dont une couche de peau et des parties de la rate et des reins, ont été nommées d'après lui. Malpighi a également encouragé la science de l'embryologie avec ses études sur les œufs de poule. Comme toujours, il y a eu des erreurs et des idées fausses. Un autre médecin hollandais, Nicolaas Hartsoeker (1656-1725), pensait que le microscope révélait des petits hommes (homunculi) à l'intérieur des spermatozoïdes dans le sperme ; il a donc expliqué la conception.



Le XVIIIe siècle, connu sous le nom de siècle des Lumières, a été une époque de progrès à plusieurs égards. Cependant, le plus intéressant est que le désir de trouver une explication unique et complète pour la vie, l'univers et toutes les choses n'avait pas disparu. Maintenant, certains penseurs ont attribué le fonctionnement du corps aux lois de la physique nouvellement découvertes, alors que d'autres se sont tournés vers les lois de la chimie. Une approche appelée vitalisme propose l'existence d'une anima, ou âme sensible, qui régule le corps. Une autre approche considérait les maladies comme une rupture du tonus du corps, qui était à son tour contrôlé par l'éther nerveux du cerveau.



Des explications simples ont parfois conduit à des traitements dangereusement simples. Un médecin écossais du 18e siècle, John Brown (173588), a décidé que toutes les maladies étaient causées par une stimulation excessive ou insuffisante. Il a donc prescrit des doses très élevées de sédatifs et de stimulants, causant de grands dégâts et beaucoup de controverses. L'homéopathie, autre philosophie médicale globale, est apparue plus ou moins en même temps. Il stipule que les symptômes d'un patient doivent être traités avec des médicaments qui produisent les mêmes symptômes. Les médicaments sont administrés en petites quantités et sont donc inoffensifs. Bien que l'approche de Brown ait disparu, l'homéopathie a toujours de fervents adeptes.



Cependant, la science médicale se développe rapidement. L'anatomiste italien Giovanni Morgagni (1682-1771) s'est vu confier la fondation de la discipline de l'anatomie pathologique. Il a démontré que des maladies spécifiques étaient localisées dans des organes spécifiques. Marie-François Bichat (1771-1802), une physiologiste française, a réalisé que les maladies attaquaient des tissus, et non des organes entiers.



Certains des progrès ont été réalisés dans le domaine du diagnostic. L'anglais Thomas Willis (1621-75) a analysé l'urine et a remarqué la présence de sucre dans l'urine des diabétiques. Le professeur néerlandais Hermann Boerhaave (1668-1738) a commencé à utiliser le thermomètre pour observer les changements de température corporelle dans la pratique clinique (il est également crédité d'avoir établi le style moderne de l'enseignement clinique à l'Université de Leyde). Le médecin autrichien Leopold Auenbrugger (1722-1809) a observé l'importance de tapoter la poitrine pour détecter la présence de liquide dans les poumons. Le Français René-Théophile-Marie-Hyacinthe Laënnec (1781-1826) a facilité le processus en inventant le stéthoscope. L'instrument, qui permettait d'entendre les organes internes, était l'invention diagnostique la plus importante jusqu'à ce que Wilhelm Roentgen découvre les rayons X en 1895. Le stéthoscope de Laënnec était un tube en bois, semblable à l'un des premiers modèles de prothèses auditives. L'instrument moderne familier avec un corps en caoutchouc et deux écouteurs a été inventé plus tard par l'Américain George Camman en 1852.



Les progrès de la thérapie ont été importants. Thomas Sydenham (1624-89), un médecin anglais, a préconisé l'utilisation de l'écorce de quinquina, qui contenait de la quinine, pour le traitement du paludisme. Il a également mis l'accent sur l'observation de la théorie, renforçant ainsi l'importance des facteurs environnementaux pour la santé. Un chirurgien de la marine anglaise nommé James Lind (1716-94) a prouvé que les agrumes guérissent le scorbut, une maladie désagréable causée par une carence en vitamine C qui affectait les équipages des navires lors de longs voyages. William Withering (1741-99), botaniste et médecin en Angleterre, a observé l'efficacité de la digitale (provenant de la plante du renard) dans le traitement des troubles cardiaques. Et un médecin britannique, Edward Jenner (1749-1823), a mis au point le vaccin contre la variole. La vaccination a été si efficace que cette maladie épidémique est maintenant éradiquée dans le monde entier.



Pourtant, peu de ces progrès et d'autres avancées dans le domaine des connaissances scientifiques et de la technologie ont eu une incidence sur la pratique clinique quotidienne à l'époque. Les principaux traitements sont restés la ventouse, le saignement et la purge. Comme l'ont recommandé Paracelse et d'autres, la syphilis et d'autres maladies vénériennes ont été traitées avec des doses élevées, généralement mortelles, de mercure. La Terga, la célèbre recette polyvalente de Galen, est restée populaire. Il y avait encore un immense fossé entre la médecine universitaire et la pratique clinique quotidienne. De nombreux cliniciens et leurs patients étaient tout simplement réticents à adopter les nouvelles idées. William Harvey s'est plaint de perdre des patients après avoir publié ses conclusions sur la circulation sanguine.



L'essor de la médecine scientifique : le 19e siècle



Au XIXe siècle, la pratique médicale a finalement commencé à changer. En même temps, les scientifiques et les médecins ont fait des découvertes qui ont vraiment révolutionné la médecine. Les améliorations apportées au microscope ont permis des études plus détaillées des tissus, un domaine appelé histologie. Cela a conduit à la nouvelle science des cellules, la cytologie. Ces études ont ouvert la voie aux importants progrès théoriques et pratiques qui ont constitué la base de la médecine telle que nous la connaissons aujourd'hui.

Théorie de la cellule



Robert Hooke a observé et nommé des cellules au début du 17e siècle, lorsqu'il a vu des cellules végétales mortes. Van Leeuwenhoek a été le premier à observer les cellules vivantes sous un microscope. Au 19ème siècle, les travaux de trois scientifiques allemands, Theodore Schwann (1810-82), Matthias Jakob Schleiden (1804-81) et surtout Rudolf Virchow (1821-1902) [liens en anglais], ont conduit au développement de la théorie cellulaire. En bref, il déclare que tous les êtres vivants sont composés de cellules, que les cellules sont l'unité de base de la structure et de la fonction de tous les êtres vivants, et que toutes les cellules sont générées à partir d'autres cellules.



En utilisant la théorie cellulaire, Virchow a pu expliquer des processus biologiques tels que la fertilisation et la croissance. Il a également démontré que les changements dans les cellules causent des maladies comme le cancer. La théorie cellulaire est l'une des pierres angulaires de la médecine moderne.

Théorie germinale



L'autre jalon a été le développement de la théorie des germes. Même au sommet de la médecine humorale, il y avait des guérisseurs qui reconnaissaient que certaines maladies se propageaient par contagion. La plus ancienne mention de minuscules créatures causant des maladies se trouve dans les Védas, les textes sacrés de l'hindouisme, qui ont été écrits entre 1500 et 500 avant J.-C. Avicenne a compris que la tuberculose et d'autres maladies étaient contagieuses. Plus tard, les érudits musulmans ont attribué la peste bubonique à des micro-organismes. Fracastoro, comme indiqué plus haut, a proposé que les maladies étaient propagées par les semences. Cependant, la plupart des scientifiques en général croyaient que les germes qui causaient les maladies apparaissaient par génération spontanée, de même que les créatures telles que les mouches, les vers et autres petits animaux semblaient naître spontanément de la matière en décomposition. Aristote le croyait et l'idée a persisté jusqu'au XIXe siècle.



Une autre théorie des Grecs a continué avec force au 19ème siècle. Cette théorie était basée sur l'idée que les maladies telles que la peste et le choléra étaient causées par des miasmes d'odeurs désagréables, des particules de matière en décomposition dans l'air. La théorie selon laquelle cet air était nocif semblait crédible car elle associait les maladies aux problèmes d'assainissement, et l'importance de l'hygiène a été rapidement reconnue. L'infirmière britannique pionnière, Florence Nightingale (1820-1910), qui s'est occupée des soldats britanniques pendant la guerre de Crimée (1853-1856), croyait fermement que les miasmes causaient des maladies.



Mais à l'époque, plusieurs études étaient déjà en cours sur le sujet, et elles ont finalement mis fin à ces idées fausses. En 1854, le médecin anglais John Snow (1813-58) a établi un lien entre la source d'une épidémie de choléra à Londres et l'eau contaminée par les eaux usées. Son étude détaillée a été un événement clé dans l'histoire de la santé publique et de l'épidémiologie.



Peu de temps après, le grand chimiste français Louis Pasteur (1822-95) a mené des expériences qui ont fini par détruire la notion que la vie pouvait être générée spontanément. Il a démontré que les microorganismes existent partout, y compris dans l'air. Il a également démontré qu'ils étaient à l'origine du processus chimique par lequel le lait devenait aigre.



Le procédé qu'il a mis au point pour chauffer le lait (et d'autres liquides) afin de tuer les microbes prend son nom : la pasteurisation. Lorsqu'elle a été largement adoptée, la pasteurisation a fait en sorte que le lait ne soit plus une source de tuberculose et d'autres maladies.



Pasteur croyait fermement que les microorganismes étaient responsables des maladies infectieuses chez les humains et les animaux et de leur transmission entre eux. Et il a mis au point des vaccins efficaces contre l'anthrax et la rage en recueillant des tissus d'animaux morts de ces maladies. Mais c'est le travail d'un médecin allemand, Robert Koch (1843-1910), qui a finalement validé la théorie du germe de la maladie. Il a identifié les bactéries spécifiques qui ont causé l'anthrax, la tuberculose et le choléra. Il a élaboré un ensemble de règles (les postulats de Koch) pour déterminer de façon concluante si un micro-organisme est la source d'une maladie chez une personne, ou s'il est simplement présent en elle. Ainsi est née la science de la bactériologie.



Bientôt, d'autres branches de la microbiologie émergent. On a découvert que plusieurs maladies tropicales étaient causées par des microbes parasites, dont beaucoup sont propagés par les moustiques. Parmi eux, deux causes majeures de décès dus au paludisme et à la fièvre jaune. Cependant, la fièvre jaune, ainsi que la variole et la rage, n'ont pu être associées à aucune bactérie. En s'appuyant sur les études d'un pathologiste russe, Dmitry Ivanovsky (1864-1920), le chirurgien américain Walter Reed (1851-1902) a découvert en 1901 que la fièvre jaune était causée par un virus, quelque chose d'encore plus petit qu'une bactérie.



On croyait que les virus étaient invisibles jusqu'à l'invention du microscope électronique dans les années 1940, mais ils ont finalement été identifiés comme la cause de nombreuses maladies. Il s'agit non seulement de la variole, mais aussi de la grippe, du rhume, de la varicelle, de la polio et, plus récemment, du sida.



On croyait également que les virus jouaient un rôle important dans le cancer.



Anesthésie et antiseptiques. Au milieu du XIXe siècle, d'autres découvertes ont finalement permis de pratiquer des interventions chirurgicales majeures. Jusqu'alors, les options chirurgicales se limitaient à opérer un patient éveillé, avec le risque d'infection après l'opération. Dans les années 1840, plusieurs dentistes américains ont été les premiers à utiliser l'oxyde nitreux d'abord, puis l'éther comme anesthésique. Ce dernier a rapidement été adopté en Europe à des fins chirurgicales, offrant enfin aux chirurgiens le temps d'effectuer des opérations délicates et longues.



C'est à peu près à la même époque que le médecin hongrois Ignaz Semmelweiss a établi que les infections après l'accouchement étaient probablement causées par les mains sales des médecins dans les hôpitaux. À la fin des années 1860, le chirurgien britannique Joseph Lister (1827-1912), qui avait connaissance des recherches de Pasteur, a commencé à tremper des pansements et des bandages dans de l'acide carbolique et à verser l'acide sur les plaies pour les stériliser. De cette façon, il a réduit considérablement le taux de mortalité dû à la gangrène et a mis en place une chirurgie antiseptique. Au début du XXe siècle, on s'attendait à ce que la salle d'opération soit un environnement stérile.



Le 20e siècle a vu la diffusion mondiale de la médecine scientifique.



À partir du 20e siècle : les médicaments pour traiter la maladie



Le rythme des progrès médicaux s'est accéléré sur tous les fronts depuis le 20e siècle. Des découvertes révolutionnaires ont eu lieu dans les domaines de la biologie, de la chimie, de la psychologie, de la pharmacologie et de la technologie, souvent sous des formes convergentes ou se chevauchant. Une nouvelle compréhension des maladies a apporté de nouveaux traitements et remèdes pour beaucoup de ces conditions. Cependant, même si les épidémies les plus meurtrières ont été dominées et, dans le cas de la variole, de nouvelles maladies sont apparues, comme le sida.



Au cours du XXe siècle, l'espérance de vie a augmenté dans de nombreuses régions du monde. L'autre côté de la médaille était l'incidence accrue des maladies liées à l'âge, en particulier les maladies cardiaques et le cancer, et l'accent mis sur le traitement et la prévention de ces maladies. Dans une évolution inquiétante, certaines maladies qui semblaient avoir été dominées par les traitements médicamenteux, comme la tuberculose, ont développé une résistance aux médicaments vers la fin du 20e siècle.

Médicaments pour traiter les maladies



A la fin du XXe siècle, l'étude des remèdes à base de plantes, de produits chimiques et de minéraux (ce qu'on appelait la materia medica) est devenue la science de laboratoire de la pharmacologie. Les drogues à base de plantes, comme l'opium, ont été soumises à une analyse chimique systématique. Les chercheurs ont ensuite appris à synthétiser ces médicaments. Au début du XXe siècle, l'industrie pharmaceutique commercialisait des produits de laboratoire. Une société appelée Bayer en Allemagne a enregistré la marque d'une version synthétique de l'acide acétylsalicylique, qu'elle a nommée aspirine.



Un pionnier de la pharmacologie a été le scientifique allemand Paul Ehrlich (1854-1915), qui après beaucoup d'efforts et de tentatives de synthèse du composé à base d'arsenic Salvarsan, le premier traitement efficace contre la syphilis, en 1909. Ainsi, Ehrlich, qui a inventé le terme de chimiothérapie, a créé le premier médicament antibiotique.



Une génération plus tard, un autre Allemand, Gerhard Domagk (1895-1964), qui travaillait chez Bayer, a produit le premier sulfa utilisable (un autre type d'antibiotique). Le médicament était utilisé pour traiter les maladies à streptocoques, y compris la méningite.



Les scientifiques ont également fait des recherches sur les agents antibiotiques biologiques. Les anciens Chinois, Égyptiens et Grecs ont découvert que les substances moisies étaient efficaces pour garder les coupes propres. Pasteur a observé une action bactéricide lorsqu'il a remarqué que l'ajout de bactéries communes arrêtait la croissance des bacilles du charbon dans l'urine stérile.



Dans les années 1920, l'Écossais Alexander Fleming (1881-1955) a constaté que des moisissures proliféraient dans certains échantillons de bactéries de son laboratoire. En fait, la moisissure a tué les échantillons. Il a identifié la moisissure comme étant de la pénicilline. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une équipe de scientifiques dirigée par l'Australien Howard Florey (1898-1968) a approfondi les recherches et a testé le nouveau médicament sur des soldats blessés. Il s'est avéré efficace contre l'anthrax, le tétanos et la syphilis, et a été le premier médicament à agir contre la pneumonie. A peu près à la même époque, Selman Waksman (1888-1973), biochimiste américain, a isolé un autre fongicide, la streptomycine, qui s'est révélé efficace contre la tuberculose. Waksman a inventé le terme antibiotique pour décrire les médicaments biologiques.



Plusieurs nouveaux médicaments sont apparus dans les années 1950, dont la cortisone, une hormone stéroïde qui réduit l'inflammation et supprime la réponse du système immunitaire.



Les premiers médicaments efficaces pour le traitement de la maladie mentale sont également apparus à cette époque.



Bien que les antibiotiques n'aient pas été efficaces contre les maladies virales, les vaccins antiviraux l'ont été. Deux des plus importants étaient les vaccins contre la variole et la polio. La polio, une maladie qui touche principalement les enfants, provoque la paralysie. Deux scientifiques américains, Jonas Salk (1914-95) et Albert Sabin (1906-93), ont mis au point différentes versions d'un vaccin antipoliomyélitique, qui ont été introduites au milieu des années 50. Le vaccin Salk a été fabriqué à partir du virus mort, tandis que le vaccin Sabin a été préparé avec le virus vivant. Les deux ont été utilisés, avec un grand succès. La polio a été pratiquement éradiquée à la fin du 20e siècle.



Les autres vaccins antiviraux comprennent ceux contre la rougeole, la varicelle et la grippe. Les vaccinations contre le papillomavirus humain (qui cause le cancer du col de l'utérus) et l'herpès-zona (une maladie de la famille de la varicelle causée par le virus de l'herpès) ont fait leur apparition en 2006. Les tentatives de production d'un vaccin contre le paludisme et le sida ont jusqu'à présent échoué.



Le premier médicament antiviral, l'acyclovir, est apparu dans les années 1970 pour être utilisé contre certaines formes d'herpès. Les médicaments antirétroviraux ont été mis au point dans les années 1980 pour combattre le sida (les rétrovirus sont une classe de virus.) Cependant, les virus évoluent si rapidement que la mise au point d'agents antiviraux (et antirétroviraux) s'avère assez difficile.



Les chercheurs ont utilisé plusieurs approches différentes pour le développement de médicaments pour les patients. Une révolution majeure dans le traitement des maladies a été une nouvelle compréhension du système immunitaire.



À partir du 20e siècle : comprendre le système immunitaire



Les vaccins sont basés sur le principe que, une fois exposé à certaines infections, le corps humain développe une immunité qui lui permet de résister à l'infection lorsqu'il est exposé à nouveau. L'immunisation, ou la vaccination, crée la même réponse sans exposer réellement la personne à la maladie. Comme nous l'avons vu, la pratique était courante dans la Chine ancienne, et a été introduite en Occident par Edward Jenner. La science fondamentale qui la sous-tend n'a cependant été comprise qu'au XXe siècle.



Dans les années 1880, le biologiste russe Elie Metchnikoff (1845-1916) a développé la théorie cellulaire de l'immunité. Selon lui, les globules blancs agissent comme ce qu'il appelle des phagocytes (littéralement, mangeurs de cellules), détectant et consommant les organismes étrangers et les déchets dans le corps. Moins de deux décennies plus tard, Paul Ehrlich a soutenu que les principaux agents de l'immunité étaient les anticorps, des protéines produites par les cellules et libérées dans la circulation sanguine. En fin de compte, les deux théories étaient correctes, mais les énormes complexités du système immunitaire n'ont pas encore été complètement élucidées.



Les progrès de l'immunologie ont permis d'identifier toute une classe de troubles appelés maladies auto-immunes. Ce type de maladie se produit lorsque le corps humain ne peut pas reconnaître ses propres composants et crée une réponse immunitaire contre ses propres cellules. Les maladies auto-immunes les plus connues sont le diabète de type 1, le lupus, la dystrophie musculaire et la polyarthrite rhumatoïde.



La recherche immunologique a également conduit au développement de l'immunothérapie, l'utilisation de médicaments pour modifier le système immunitaire. Comme on peut s'y attendre, les médicaments immunosuppresseurs sont utilisés pour traiter les maladies auto-immunes. Cependant, ils sont également essentiels au succès de la transplantation d'organes. Les premières transplantations rénales réussies ont eu lieu dans les années 1950, et la première transplantation cardiaque en 1967. Cependant, aucun des patients n'a survécu longtemps parce que leur système immunitaire a rejeté les nouveaux organes. La cyclosporine, le premier médicament immunosuppresseur efficace à cette fin, a été lancée dans les années 1980. Les médicaments immunosuppresseurs ont progressivement transformé la transplantation d'organes en une procédure pratiquement routinière.



Aujourd'hui, grâce à l'un des miracles de la chirurgie moderne - pratiquement n'importe quel organe du corps humain peut être transplanté d'une personne à une autre. Les limitations sont essentiellement dues à la disponibilité des organes.



L'immunothérapie est également une arme prometteuse dans la lutte contre certains types de cancer.



Le sida, identifié pour la première fois dans les années 1980, a amené la science de l'immunologie à un nouveau niveau. Causé par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), le sida détruit le système immunitaire et, par conséquent, la capacité de l'organisme à résister aux infections. Au début, la maladie était considérée comme une condamnation à mort, mais les traitements antirétroviraux peuvent maintenant prolonger la vie des personnes infectées pendant de nombreuses années. Cependant, le SIDA n'a toujours pas de remède.



Le système immunitaire est un mystère qui est lentement élucidé par les scientifiques et les médecins. La génétique en est une autre. Au XXe siècle, la compréhension de ce domaine très complexe est devenue la pièce maîtresse de nombreuses recherches.



Du 20e siècle à l'avenir : l'essor de la génétique



Une grande partie des progrès réalisés dans les études immunologiques et virales ont, dans la recherche médicale, doublé la génétique. Les scientifiques étudient maintenant les cellules du corps et les organismes qui peuvent l'infecter au niveau moléculaire. Vers la fin du XIXe et le début du XXe siècle, les études biochimiques et génétiques ont révélé bon nombre des principes de base du métabolisme cellulaire et du rôle des gènes. Vers le milieu du siècle, les chercheurs ont compris la structure des gènes et leur disposition dans les chromosomes qui les abritent. Dans le noyau du chromosome, il y a une longue molécule appelée acide désoxyribonucléique, mieux connue sous le nom d'ADN.



Puis, en 1953, le biochimiste britannique Francis Crick (1916-2004) et le biologiste américain James Watson (1928) ont décodé la structure de l'ADN. Ce fut l'une des plus grandes révolutions de la science. La connaissance de la structure a permis de déterminer l'emplacement de chaque gène et d'identifier progressivement sa fonction spécifique. Au début du XXIe siècle, les scientifiques ont cartographié la structure génétique des êtres humains, connue sous le nom de génome humain.



Outre son importance pour les études cellulaires, la rupture du code génétique a révolutionné la médecine à plusieurs égards. Les causes de nombreuses maladies peuvent être liées à des chromosomes défectueux ou à des gènes spécifiques sur les chromosomes. Cela a permis d'étudier la susceptibilité à ces maladies, notamment la fibrose kystique, la chorée de Huntington et certaines formes de cancer du sein.



Le génie génétique a également permis de créer de nouveaux médicaments dérivés de substances chimiques naturellement présentes dans l'organisme. Il s'agit notamment de l'insuline, de l'interféron, de l'hormone de croissance humaine et d'autres hormones utilisées pour stimuler la production de cellules sanguines. Le principal objectif du génie génétique est la thérapie génique directe. Cela implique l'insertion de copies normales de gènes anormaux dans les cellules, généralement au moyen d'un virus. L'espoir est que la thérapie génique offre un remède à diverses maladies. Jusqu'à présent, cependant, les progrès ont été plutôt limités.



Tout comme la génétique a commencé à permettre aux médecins de voir comment le corps fonctionne avec le plus de détails possible, les nouvelles technologies leur ont permis de voir les processus corporels en action.



Le rôle de la technologie à partir du 20e siècle



La médecine et la technologie modernes semblent inséparables. La découverte des rayons X par le physicien allemand Wilhelm Conrad Roentgen (1845-1923) en 1895 a permis d'observer les organes internes du corps. Cela a facilité le diagnostic des fractures osseuses, du cancer et d'autres maladies. Peu de temps après, Willem Einthoven (1860-1927), un physiologiste hollandais, a inventé le premier électrocardiographe. L'appareil enregistre l'activité électrique des muscles cardiaques, ce qui permet de surveiller les problèmes cardiaques. Au milieu du siècle, des cathéters creux et minces pouvant être utilisés pour drainer des liquides ou administrer des médicaments ont été insérés dans le cœur et le foie. De nombreux progrès ont été réalisés dans le domaine de la recherche en imagerie, permettant aux médecins de voir les organes sans ouvrir le corps. Les technologies comprennent l'imagerie par ultrasons, la tomographie assistée par ordinateur, la tomographie par émission de positons (TEP) et l'imagerie par résonance magnétique. Bien que le diagnostic soit encore un art, il est aussi devenu une science.



Les rayons X, bien sûr, sont une forme de radiation, qui est nocive pour le corps. Les radiologues ont appris à utiliser les doses les plus faibles possibles dans la recherche en imagerie. Ils ont également appris à utiliser des rayons X ciblés et d'autres formes de rayonnement pour détruire les cellules indésirables. Par conséquent, la radiation est devenue un traitement standard pour le cancer.



Peut-être qu'aucun autre domaine n'a été aussi touché par la technologie que la chirurgie. Les diverses technologies de balayage ont amené les chirurgiens aux parties les plus profondes du corps, permettant une chirurgie invasive radicale. D'autre part, les endoscopes flexibles basés sur la technologie de la fibre optique sont apparus dans les années 1970. Ils ont permis ce que nous appelons la chirurgie laparoscopique, où l'endoscope, équipé d'un laser qui coupe comme un scalpel, est inséré par une minuscule incision. Ce type de chirurgie est devenu courant pour les hernies, les vésicules biliaire et rénale, et les genoux.



Au milieu du 20e siècle, la machine cœur-poumon a été mise au point. Il fournit un moyen artificiel de maintenir la circulation sanguine, gardant le patient en vie pendant que le chirurgien opère le cœur stationnaire. Cette technique, appelée pontage cardio-pulmonaire, a rendu les chirurgies cardiaques pratiquement routinières, y compris le remplacement des valves cardiaques et le pontage aortocoronarien par greffe.



Les organes artificiels sont une autre grande invention du XXe siècle. Bien que la transplantation soit idéale, il n'y a pas assez d'organes pour les personnes qui en ont besoin. Les organes artificiels peuvent maintenir les patients en vie en attendant l'opération. L'appareil de dialyse rénale en est l'un des plus anciens exemples. Le premier rein artificiel a été inventé en 1913. L'hémodialyse, pratiquée pour la première fois par le scientifique holando-américain Willem Kolff (1911-, prolonge actuellement la vie de plusieurs patients atteints d'insuffisance rénale. Des cœurs artificiels ont également été développés. Contrairement aux machines de dialyse inconfortables, celles-ci sont en fait implantées dans le corps. Pendant un certain temps, on a espéré qu'ils pourraient être des implants permanents, ce qui résoudrait le problème du manque de vrais cœurs pour la transplantation. Cependant, peu de bénéficiaires ont vécu plus de six mois. D'autres cœurs artificiels ont été développés pour servir de ponts afin de maintenir les patients en vie jusqu'à ce qu'un vrai cœur soit disponible.



De grands efforts ont été faits pour développer des prothèses qui pourraient remplacer les membres perdus. Il n'y a pas si longtemps, les membres artificiels étaient faits de métal et de bois ; l'exemple le plus ancien rapporté est d'environ 300 ans avant Jésus-Christ. Le plastique est entré en usage au milieu du 20e siècle.



Aujourd'hui, des matériaux avancés tels que la fibre de carbone, les plastiques et les métaux de haute technologie permettent aux chercheurs de créer des dispositifs actionnés par des électrodes et reliés aux muscles. Les membres artificiels les plus avancés sont contrôlés par des micropuces.



Comme dans beaucoup d'autres domaines, les ordinateurs ont joué un rôle clé dans les progrès de la médecine moderne. Les ordinateurs sont une composante importante de la technologie de balayage. Ils font fonctionner les appareils dans les salles d'opération et les unités de soins intensifs. Les dossiers médicaux et les prescriptions de médicaments peuvent désormais être transmis sous forme électronique. Et la science qui sous-tend les pratiques médicales modernes est basée sur la recherche informatique. La cartographie du génome humain aurait été impossible sans les ordinateurs pour assembler et analyser la vaste et complexe gamme de données.



Malgré tous ces progrès, de nombreuses maladies ne sont toujours pas traitées de manière adéquate. Si de nombreuses maladies peuvent être évitées, d'autres continuent de dévaster des familles et des communautés. Et beaucoup de personnes n'ont pas accès à des soins médicaux adéquats pour des maladies qui peuvent être soignées ou prévenues.



Jan van der Crabben



Source : www.ancient.eu/www.planetseed.com

Histoire de la médecine



Les phénomènes sentimentaux qui différencient l'homme des autres animaux sont nés lorsque, encore à l'époque biologique des origines humaines, dans la lutte serrée pour la subsistance, un primate a agressé l'autre dent et ongle, et la mère a essayé de lécher ses blessures, le protégeant ainsi de nouvelles agressions des plus forts.



Ce sentiment protecteur, de soutien et d'atténuation, seul fondement de la raison d'être de la médecine qui s'appelle humanité ou amour, et qui aujourd'hui est devenu des milliers de variantes, constitue le phénomène le plus noble et le plus digne de l'être humain. Ce sentiment naît, ou plutôt se renouvelle chaque jour, au contact du médecin avec le patient. Ce sentiment d'humanité a donné naissance à la médecine dans la préhistoire, c'est-à-dire dans le passé millénaire de l'être humain, dont la paléontopathologie cherche dans l'étude des fossiles les preuves encore persistantes de l'origine des maladies. C'est dans l'étude des fossiles que la paléontopathologie a pu trouver les restes et les origines de la médecine.



Il a déjà atteint les australopithèques d'Afrique du Sud, qui vivaient il y a 15 ou 10 millions d'années. Il y a des signes évidents de maladies, d'agressions, qui ne pouvaient être supportées que par le soutien des autres, qui chez les primates était donné par la mère, après les compagnons eux-mêmes qui, peu à peu, imitaient la protection maternelle, puis par les sorciers, les guérisseurs et enfin par le médecin.



Cette phase préhistorique de la médecine, des peuples primitifs (Orient, Egypte ancienne, Amérique avant Colomb, Grèce d'Homère) l'aide aux malades était régie par une combinaison d'empirisme et de magie, avec une plus ou moins grande prédominance de l'un de ces deux éléments qui constitue déjà une doctrine suivie de liens primitifs oeufs de cette antiquité orientale (Mésopotamie, Chine, Inde, etc) Egypte ancienne et Grèce Homère. Cette époque s'étend du début de l'humanité, à la Grèce des Vl et V siècles avant J.C.



Vient ensuite l'histoire de la médecine technique qui commence à s'entrevoir dans la Grande Grèce, en Sicile et en Pologne, lorsque le concept de médecine technique est inventé, au moment du passage de l'empirisme à la technique " il y a 2500 ans de cela !



Le médecin propose de guérir les malades en sachant ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Le remède n'agit donc pas en vertu de qui l'applique (sorcier, prêtre, guérisseur, etc.) et non pas en vertu de la façon dont il est appliqué (rite religieux ou magique) mais en vertu de ce qu'il est.



Par conséquent, le médecin entame une nouvelle ère dans son histoire, car il découvre la nécessité d'étudier ce qu'il est finalement, ce qui constitue une bonne santé et ce qui est une maladie et un remède. Il en vient plus tard à l'inévitable conclusion qu'il est un individu différencié des autres par l'habitude qu'il a prise depuis son enfance de soutenir les autres en cherchant à soulager leurs souffrances, en évitant la peur et en guidant l'individu pour qu'il puisse fuir la maladie et, par conséquent, la souffrance.



La deuxième question que le médecin s'est posée était de savoir ce qu'est la santé et ce que l'on entend par maladie.



De cette question sont nées les différentes sciences que sont : la morphologie, la physiologie, l'anatomie pathologique, la physiopathologie, la propédeutique, la psychiatrie, la pédiatrie, la psychologie, la neurologie, la thérapeutique, etc. qui, en synthèse, a été appelée médecine.



C'est, en somme, l'histoire de la médecine, depuis l'Antiquité classique : la Grèce et Rome, à partir du Ve siècle avant J.-C. C'est, comme nous l'avons déjà dit, la période de transition de l'empirisme à la technique, laissant la médecine empirique conservée dans des fossiles, d'où sont encore tirés les précieux enseignements de cette époque.



Plus tard, la médecine est entrée dans une phase de grands et précieux progrès, à partir du Moyen Age, en Byzance, en Islam et en Occident avec l'arrivée du Christianisme. Les années 1 à 1450 plus ou moins.



Avec l'avènement du christianisme, la médecine moderne a été transmise, que les historiens divisent en périodes qui le sont :



a) Renaissance et baroque de I453 à 1740

b) Illustration et romantisme de E7405 : 1848

c) Positivisme naturaliste de 1848 à l9l4

d) La médecine actuelle depuis 1914 jusqu'à nos jours.



MÉDECINE ET PRÉHISTOIRE



Nous allons essayer de rapporter, en résumé, les résultats les plus intéressants de la PaléopathieIogie.



Anomalies congénitales - Parmi les malformations congénitales que l'on peut observer dans les fossiles, il y en a peu qui se trouvent vraiment dans les os.



Les plus courantes de ces anomalies sont les achondroplasies (cas magnifiquement représentés dans les statues et les figures comme celles du Nigeria et de plusieurs dynasties égyptiennes, soit il y a environ 6 000 ans). Aussi, un crâne avec microcéphalie, un avec mongolisme a été trouvé dans un fossile péruvien à la fin de l'époque précolombienne. Crânes présentant une turricéphalie ou une scaphocéphalie, c'est-à-dire un crâne pointu dans sa partie supérieure ou bien agrandi dans le sens antéro-postérieur et aplati transversalement. Les asymétries dentaires et les anomalies de l'occlusion dentaire sont fréquentes, accompagnées de graves maladies de la bouche avec une arthrite de la mâchoire et de graves calcifications.



Déformations pelviennes avec de graves asymétries dans les fossiles de Grèce et de France au Néolithique.



Scoliose, pieds en varus, déformations sacrées chez les momies d'une nécropole d'Argin, etc. Polydactylie, oligodactylie et syndactylie, absence de bras qui a été remarquée dans un squelette de Shanidar ; hydrocéphalie, rachitisme, ont été trouvés dans les squelettes de la nécropole d'Argin (ville de Nubie, nord du Soudan, Afrique de l'Est).



Le gigantisme, le nanisme, l'acromégalie, ont été enregistrés dans un squelette néolithique en Suisse, etc.



Les néoplasmes et les tumeurs bénignes ont laissé des marques sur les différents os du corps humain qui sont facilement identifiables à l'heure actuelle.



Les maladies infectieuses ne laissent pas de traces sur les os, mais ont été recherchées dans les figures, les reliefs et autres œuvres d'art, les meubles, etc, pour évaluer leurs signes extérieurs.



Ainsi, l'origine de la syphilis a été élaborée avec insistance par les paléopathologistes, non seulement dans la préhistoire de l'Europe, de l'Asie, de l'Inde, etc. mais aussi dans les Amériques, où sa présence a toujours été niée à l'époque précolombienne. Cependant, des ulcères caractéristiques de ces os ont été trouvés dans les os du crâne au Pérou, au Mexique et en Argentine, avec une grande perte de matière osseuse sous forme d'érosions linéaires et serpentines. Ces os sont du néolithique de ces pays et aussi du néolithique français, ce qui semble être une preuve suffisante de la présence de la syphilis dans ces crânes. La lèpre a également laissé sa trace dans les crânes et autres os du Néolithique. La tuberculose a également laissé des traces sur les fossiles trouvés partout dans le monde, sans la moindre ombre de doute, ainsi que la maladie de Poti, qui a laissé des figures et des statues caractéristiques.



Les virus ont également laissé leurs empreintes caractéristiques sur les squelettes de fossiles préhumains et sur des figures et des statues.



Ainsi, la polio a laissé, sans l'ombre d'un doute, sa marque sur la jambe droite d'un prêtre de la 18e dynastie nommé Ruma, et représentée dans un haut-relief d'un ravin en pierre poreuse.



Elle était également représentée dans un bronze de la polio du néolithique anglais et des agriculteurs des 1er et 8e siècles en Amérique du Nord.



La périostite et l'ostéomyélite ont endommagé plusieurs parties des squelettes fossiles et des momies, laissant la marque typique qu'ils y sont passés, accompagnant les générations du IIIe au Ier siècle avant J.-C.



Les nomades, lorsqu'ils étaient attaqués par une épidémie, laissaient dans leurs cachettes des monticules de squelettes, d'animaux domestiques morts, d'objets d'usage personnel, d'ustensiles, etc. et fuyaient vers d'autres lieux, dans l'intention d'éviter l'épidémie qui, cependant, continuait à les décimer dans les nouvelles cachettes. où il y a déjà moins de fossiles et d'animaux domestiques, jusqu'à ce que dans les nouvelles cachettes supposées il en reste déjà 2 ou 3, ceux-ci toujours avec des squelettes de constitution beaucoup plus développée que ceux du premier groupe trouvé.



Les pathologies buccales sont typiques et sans équivoque, car elles laissent leurs marques caractéristiques. Elles sont pour certaines congénitales, pour d'autres déficientes. iiecrosives, néoplastiques, nfectieuses, traumatiques, etc. qui ont laissé des lésions osseuses ou dentaires qui parlent avec exubérance de leur étiologie. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, nous avons le pythitanthrope de Lantican, de Chine, et le cas le plus grave d'infection buccale de la préhistoire, qui a irradié dans le crâne, représenté par l'homme de Rhodésie (fossile trouvé dans les fouilles de Rhodésie).



Les caries dentaires et les anomalies de l'émail des dents sont autant de fenêtres ouvertes pour la préhistoire de la médecine, comme il est conclu de la découverte d'un cas qui date de 1.600.000 ans (l'Australopitliecus) qui a vécu à Olduvai (Afrique de l'Est) dont les découvertes paléopathologiques sont probablement liées à la maladie de Pott, trouvée dans une de ses vertèbres thoraciques, dont l'étiologie actuelle admet également des troubles dentaires dans cette maladie.



Les traumatismes constituent sûrement l'une des pathologies les plus fréquentes dans les fossiles, comme les fractures causées par un coup ou une chute, les érosions et les incisions par des armes. Le crâne de Neanderthll présente une incision peu compliquée sur le bord orbital droit, en plus d'une grave lésion sur l'humérus gauche.



Des blessures crâniennes indubitablement produites par des morsures de crocodile ont été trouvées sur plusieurs crânes humains datant de 1 600 000 ans.



On peut voir clairement que les rayures gardent des distances plus ou moins égales de 2 à 3,5 cm les unes des autres et toutes sont profondes, avec des pertes et de la substance osseuse et, parfois, des perforations même à la planche interne, qui ne pourraient être produites que par un objet pénétrant et pointu, avec de larges bases comme un coin. Les dents des crocodiles sont en forme de coin



Il n'y a pas, jusqu'à présent, suffisamment de preuves qu'il y ait eu une guerre entre les individus de la préhistoire. Il semble que les guerres ne soient arrivées que beaucoup plus tard. Il y a eu des combats entre de petits groupes et, des signes de cela ont été trouvés à Olduvai.



Quant au cannibalisme ou à l'anthropophagie, il semble hors de doute qu'il a réellement existé chez les individus préhistoriques, car les découvertes indiquent une tradition culturelle ou un rite implacable. Ce qui renforce cette hypothèse est la découverte évidente de brûlures dans certains fossiles, attribuées, certainement. après la mort par battement de crâne. Ils avaient l'habitude de rôtir la victime et de la dévorer.



Quant à l'art de guérir, on ne peut pas dire grand-chose des découvertes préhistoriques du Pléistocène et des cultures postolithiques. Cependant, les fractures guéries sont évidentes, ce qui montre qu'il y a eu des traitements spéciaux et spécialisés dans l'élimination des fragments. Un cas particulier est le Pitectrope de "Trinil, une espèce d'Homo Erectus, qui présentait une ostéomyélite provenant d'une fracture guérie. Il y a des restaurations de fractures compliquées d'os creux avec des preuves de guérison défectueuses, ce qui démontre la bonne intention d'un deuxième individu qui avait l'intention de la redresser et qui n'a pas réussi ; au contraire, il a placé les fragments dans des positions qu'ils ne pouvaient jamais assumer spontanément.



Il existe des cas évidents d'amputations : au Mésolithique, on a trouvé en Crimée une amputation du doigt minimum du squelette d'une femme, où l'on n'a trouvé aucun signe de contamination de la plaie après l'amputation. Dans de nombreuses autres plaies d'amputation typiques, aucun signe d'infection peptique n'a été trouvé. L'utilisation de substances désinfectantes pour les plantes est ainsi admise.



De plus, il a été prouvé qu'ils utilisent des attelles pour maintenir la fracture en bonne position, ce qui permet de suturer parfaitement les bords de la plaie sans exostose et de maintenir une coaptation parfaite des fibres osseuses.



Ce qui nous déconcerte quelque peu, nous les médecins, aujourd'hui, c'est la preuve indubitable de la trépanation que l'on trouve dans les crânes préhistoriques. Ces découvertes se retrouvent constamment dans les crânes de diverses civilisations préhistoriques, comme à l'époque mésolithique en Vasievska en Ukraine, en Hongrie, en Allemagne, en Tchécoslovaquie. etc. et aussi dans le bronze ancien de Crimée. Tout semble prouver l'existence de la trépanation depuis l'ère prénéolithique.



Quel serait le but d'une telle opération pour guérir certaines maladies du cerveau ? Rite religieux, par le nombre exagéré de cette pratique dans certaines générations ? Il semble que l'intention était de soulager les tensions endocriniennes. Pour présenter un personnage magique ?



Une question ouverte.



Vos signes chirurgicaux sont indéniables. Il semble être lié aux blessures du crâne d'une arme de l'époque, construite en pierre polie.



Ce qui est intéressant, c'est que cette arme a commencé à être trouvée dans des fossiles préhistoriques, coïncidant avec les blessures traumatiques du crâne et les découvertes de trépanations, ce qui semble indiquer une corrélation claire entre les deux actes : fracture, formation d'un hématome interne du crâne et trépanation ultérieure pour soulager la tension endocrânienne ou pour enlever l'hématome.



Un autre fait intéressant observé avec l'apparition de la trépanation est : qu'elle disparaît presque en même temps que l'apparition de l'épée et la disparition du tacape en pierre polie.



Dans les fossiles préhistoriques du Pérou, la présence de trépanation est dominante, ainsi qu'en Bolivie, ce qui semble dépasser les frontières thérapeutiques et indique un développement très avancé de l'intervention chirurgicale de la personnalité. Les preuves de l'utilisation de nombreuses techniques chirurgicales sont évidentes. Les fossiles préhistoriques péruviens-boliviens sont constants dans les déformations crâniennes destinées à intervenir dans la personnalité, au moyen du compresseur trcpação et enfaixainento du crâne.



Il est particulier à la médecine d'aujourd'hui de continuer à s'inspirer, dans la médecine de l'Antiquité, tant dans sa théorie que dans ses applications ; eivada, encore, d'un certain degré d'empirisme.



Sauf pour quelques raisons, la médecine de tous les âges et de tous les pays a été construite sur les mêmes bases et obéit aux mêmes principes généraux. La médecine scientifique ne doit pas être confondue avec la médecine populaire. Il est soutenu par la croyance populaire et par un fonds de superstitions, qui se développent encore aujourd'hui et par des civilisations qui ont chanté à un niveau technique très avancé.



Nous pourrions citer comme exemple de cette croyance les superstitions populaires l'existence jusqu'à aujourd'hui d'individus qui se consacrent à la bénédiction, au tabagisme, à l'homéopathie, qui ne sont rien d'autre que l'exploitation de l'ignorance humaine.



Quand un individu cherche le médecin, il porte encore dans son subconscient les restes d'un rôti lointain qui fait du médecin un être supérieur, une entité dotée d'attributs divins, capable de le protéger et de le libérer de toute maladie.



Ainsi, la médecine grandit, pas à pas, avec l'histoire de l'humanité, accompagnant les progrès des sciences générales, s'approfondissant de plus en plus dans la recherche de la vérité.



