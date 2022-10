Grève dans les raffineries françaises Editoweb magazine vous dit tout

C’est ce qui est remarqué dans la mesure où se déplacer devient difficile pour plus d’un. C’est l’économie française déjà à l’épreuve des conséquences du covid-19 et la guerre en Ukraine qui en souffre de plus. Il fallait se déplacer pour aller travailler alors que les raffineries sont bloquées. Un blocage empêchant tout ravitaillement des stations-services. Les grévistes restent déterminés à trouver une solution avant de débloquer les sites. Une situation qui n’a pas laissé le gouvernement indifférent. La légère amélioration constatée n’est pas encore une solution durable.