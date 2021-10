Guyane/Covid-19 la vaccination ne décolle pas

Il n’y a eu aucun rush sur l’administration du vaccin traditionnel Janssen. Pourtant, plusieurs individus pensent qu’ils sont plus disposés à bénéficier des techniques de vaccination classiques. Il faut préciser que la Haute Autorité de santé recommande spécifiquement le vaccin Janssen pour les individus de 55 ans et plus. En conséquence, le champ d’application de la Guyane s’est rétréci en raison de sa population jeune.



Afin d’obtenir la meilleure couverture, il est obligatoire d’utiliser le vaccin à ARNm en seconde injection.

Un Guyanais sur deux, âgé de 50 à 74 ans a été vacciné. Parmi eux, les personnes âgées de 50 à 64 ans ont reçu au moins une injection, et parmi celles âgées de 65 à 74 ans, cette proportion est de 47,2 %. Les moins vaccinés sont les personnes âgées de plus de 75 ans, 38,2 % de ce groupe vulnérable qui a désormais la possibilité de se faire vacciner à domicile.

Le taux de couverture vaccinale en Guyane est encore très faible. En un mois, le nombre de personnes vaccinées de toutes tranches d’âge n’a augmenté que de 3%.

En France, 86 % de la population a été vaccinée, tandis qu’outre-mer en France, on en compte plus de 50 % dans deux régions, Mayotte 57,8 % et La Réunion 67 %. La Guyane arrive en dernière position, avec 32,6% des personnes vaccinées