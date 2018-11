Quels sont les avantages d'une mise à niveau Harley-Davidson Stage 1 ?

Le stage 1 consiste à modifier le système d'échappement, le filtre à air et le système de dosage de carburant d'une Harley-Davidson pour lui permettre d'augmenter sa puissance disponible, de respirer plus efficacement et de fonctionner aussi efficacement que possible.Lorsque le filtre à air s'écoule librement et que le système d'échappement est réglé en conséquence, la performance de la moto s'en trouve grandement améliorée. C'est grâce à l'augmentation de la quantité d'air et de carburant qui circule dans le moteur pour générer plus de couple et de puissance. De plus, les filtres à air à écoulement libre et les filtres à air à reniflard de l'étape 1 offrent un système d'échappement au son doux, ainsi qu'un grand coup de pouce que vous pouvez ressentir avec une plage de régime étendue.Le stage 1 consiste généralement à recalibrer les systèmes d'admission et d'évacuation d'air afin d'améliorer le débit d'air en utilisant des accessoires spécialisés du marché de la rechange conçus pour améliorer les performances. Une mise à niveau de phase 1 n'implique pas la modification interne du moteur d'une Harley-Davidson.Le son Harley-Davidson accru !! Fournir moins de contrôle sur les gaz du moteur pour échapper à une mise à niveau de niveau 1 aide votre moteur à produire un son brut et pur. Comme la mise à niveau Stage 1 est largement reconnue, elle peut vous aider à ajouter de la valeur à votre Harley-Davidson. Le BHP de votre Harley-Davidson augmentera grâce à une mise à niveau de phase 1. De plus, un accélérateur plus précis et plus précis améliorera votre expérience de conduite globale.