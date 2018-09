Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Harley Davidson Chers lecteurs et chères lectrices à force de voir la Suisse j'en ai vu des professionnels de divers secteurs. Je viens vous parler aujourd'hui d'un architecte d'intérieur de Nyon qui a bien plus de talents que je ne l'imaginais. Mon histoire se veut surprenante mais j'aime trouver des gens surprenants. Je suis fan de motos j'ai une Harley Davidson. Tout a commencé quand il m'a dit que ma Harley n'est pas ma Harley ???



Comment est-ce que ma Harley Davidson ne pourrait pas être mon Harley ?



D'abord quand je m'apprête à aller voir le Bureau HomeAddict de Nyon depuis ma moto je vois plein de Harley Davidson et même une Lazareth devant le magasin qui était initialement HomeAddict. Je vois un gros logo au nom de Poivre Noir ! C'est là que je me dis que le bonhomme est devenu directeur de Club de Harley mais vous verrez que c'est plus subtile que cela !



Je suis un Harleyiste, comme peut être beaucoup d'autres. J'ai aujourd'hui 42 ans, j'ai eu ma 1ère 125 cm3 à 18 ans, je me suis planté deux fois pour comprendre à quel point une moto cela se respecte. Je suis arrivé petit à petit vers la Harley en passant par une 600cm3. Pas spécialiste de moteur j'ai tout de même la prétention d'avoir appris à bien maîtriser ma Harley Davidson et de très bien la connaître. Benoit Lahouel me redit que ma Harley n'est pas ma Harley et que c'est la faute des Américains ! Benoit Lahouel m'explique que les Harley Davidson Européennes sont bridées !! En entendant cela je me dis mais comment peut on brider une cylindrée pareille. Ma Fat Boy fait 1868 cm3 comment pourrait elle être bridée ? Comment pourrait il y avoir encore plus de puissance dans mon moteur ? Je me dis dans ma tête peu importe si c'est la faute des Américains ou de la communauté Européenne, je veux savoir si il dit vrai ! Je tiens plus à ma Harley qu'à toutes les femmes de ma vie !

Benoit Lahouel m'explique que personne mieux que lui ne comprend mon attachement à ma Harley et il me convint de lui faire confiance. Je m'assois au deuxième étage de son nouveau local et 20 minutes après il m'invite à remonter sur MA Harley ! Et oui il avait raison, ma Harley fait un bruit bien plus beau et dégage un couple d'un autre monde ! En effet ma Harley n'était pas ma Harley avant que Benoit Lahouel ne la poivre avec le Stage 1

Contact : Benoit Lahouel 079 755 50 00

Francesco Andreiuolo











Francesco Andreiuolo



