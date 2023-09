Histoire de l'abdominoplastie

Bien que la plastie abdominale ait gagné en popularité au cours de la dernière décennie, l'abdominoplastie existe depuis des centaines d'années, c'est-à-dire depuis le début des années 1800. Bien entendu, les outils et techniques chirurgicaux utilisés aujourd'hui par les chirurgiens plasticiens sont à la pointe du progrès, ce qui permet d'obtenir des résultats plus sûrs et plus réussis, ainsi qu'un processus de guérison rapide et sans heurts.

Jetons un coup d'œil sur l'histoire intéressante de la plastie abdominale.



La plastie abdominale pour des raisons médicales dans les années 1800

Les premières abdominoplasties ont été pratiquées dans les années 1800 pour traiter des patients blessés souffrant de graves lésions. À l'époque, il s'agissait d'enlever l'excès de peau de la région abdominale pour couvrir les plaies ouvertes. Les premières interventions chirurgicales au niveau de l'abdomen étaient donc motivées par des raisons médicales. L'un des inconvénients de cette procédure médicale était que les patients se retrouvaient sans nombril.

Même à la fin du XIXe siècle, lorsque les chirurgiens plasticiens ont commencé à pratiquer la plastie abdominale pour des raisons esthétiques, ils n'ont pas réussi à préserver l'apparence du nombril.



Améliorations de la plastie abdominale au 20e siècle

Au 20e siècle, l'abdominoplastie a évolué vers une chirurgie plastique plus efficace et plus sûre. Des médecins français ont été les premiers à réussir à préserver le nombril lors d'une abdominoplastie. Ils y sont parvenus en créant des incisions horizontales et verticales plutôt qu'une incision horizontale au centre de l'abdomen.

Cependant, l'abdominoplastie était principalement utilisée à des fins médicales, notamment pour traiter les patients gravement blessés pendant la Première Guerre mondiale. Le traitement de milliers de soldats blessés a aidé les chirurgiens à maîtriser leurs techniques, créant ainsi les bases de la plastie abdominale moderne.



Chirurgie plastique moderne de l'abdomen

À la fin du XXe siècle, les chirurgiens ont compris que l'abdominoplastie permettait de resserrer et de lisser la région abdominale.

Les plasties abdominales modernes sont plus sûres et moins douloureuses qu'auparavant. Les chirurgiens plasticiens d'aujourd'hui utilisent des techniques stérilisées appropriées, des outils chirurgicaux avancés et pratiquent l'intervention sous anesthésie. L'abdominoplastie d'aujourd'hui offre également une récupération rapide et des résultats exceptionnels, ce qui permet aux patients de se sentir plus beaux et plus confiants dans leur corps.

En général, l'abdominoplastie peut améliorer le relâchement de la peau et redonner au corps une apparence plus jeune. Il s'agit d'une intervention particulièrement efficace pour les personnes qui ont perdu beaucoup de poids et qui souhaitent réparer ou resserrer les muscles de l'abdomen en retirant l'excès de peau. Les femmes ayant subi une grossesse ou une césarienne peuvent également opter pour une abdominoplastie afin de supprimer la cicatrice de la césarienne ou de traiter une affection liée à la grossesse appelée diastasis recti. En savoir plus sur les problèmes que la plastie abdominale permet de résoudre.



Brève histoire de l'abdominoplastie

Les deux principaux types de plastie abdominale sont la mini plastie abdominale et l'abdominoplastie complète. Dans la mini plastie abdominale, le chirurgien pratique une courte incision cutanée au-dessus du pubis sans déplacer le nombril. En revanche, l'abdominoplastie complète est un type plus traditionnel de plastie abdominale. Le chirurgien esthétique enlève toute la graisse de la paroi abdominale, resserre les muscles sous-jacents et repositionne le nombril libéré.

Une consultation avec votre chirurgien plasticien vous aidera à comprendre les différences entre les interventions de plastie abdominale et à obtenir les meilleurs résultats en fonction du reste de votre corps et de vos objectifs esthétiques.



Plastie abdominale avec liposuccion ou dans le cadre d'un remodelage de la silhouette