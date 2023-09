Histoire du Lifting des seins

Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

L'augmentation mammaire reste l'intervention de chirurgie plastique la plus populaire. Selon la Société des chirurgiens plasticiens, des millions d’augmentations mammaires ont été réalisées depuis 2017.



Grâce à une approche avancée et entièrement personnalisée de la chirurgie d'augmentation et d'amélioration mammaire, d'innombrables patientes ont pu être aidés à atteindre leurs objectifs esthétiques.

Histoire de l'augmentation mammaire Bien entendu, les implants mammaires ne sont pas apparus du jour au lendemain. La chirurgie d'augmentation mammaire a une longue histoire, parfois étrange. Revenons sur l'évolution des implants mammaires et sur la façon dont cette intervention est devenue ce qu'elle est aujourd'hui.

La fin des années 1800 : La première chirurgie d'augmentation mammaire La première opération d'augmentation mammaire a été réalisée en Allemagne en 1895 par le Dr Vincenz Czerny. L'intervention pourrait être techniquement considérée comme une chirurgie de reconstruction mammaire, et elle était très en avance sur son temps. Une chanteuse d'opéra avait subi l'ablation d'une tumeur au sein gauche et s'inquiétait de son apparence. Le Dr Czerny a retiré une tumeur graisseuse de la taille d'une pomme dans le bas du dos de la chanteuse d'opéra et l'a placée dans le sein.

Début du 20e siècle : Expériences désastreuses en matière d'implants Au cours de la première moitié du XXe siècle, de nombreux autres chirurgiens et médecins ont tenté d'améliorer la taille et la forme des seins par divers moyens. Bien souvent, ces tentatives d'augmentation étaient malavisées et carrément dangereuses, entraînant de terribles complications.

Certains des premiers implants mammaires étaient prétendument fabriqués à partir des matériaux suivants : • Boules de verre • Ivoire • Caoutchouc moulu • Cartilage de bœuf • Laine • Eponges • Polyéthylène Début et milieu du 20e siècle : Des injections d'augmentation dangereuses Des rapports font également état de prostituées japonaises qui, en 1945, ont tenté d'augmenter leur poitrine au moyen d'injections. Parmi les produits injectés dans les seins, on peut citer : • Paraffine • Le lait de chèvre

Silicone industriel En ce qui concerne le silicone, des chirurgiens plasticiens des années 1950 et 1960 auraient également injecté du silicone dans les seins de femmes. Ces procédures entraînaient souvent des granulomes de silicone et un durcissement des seins, deux types de problèmes nécessitant une mastectomie comme traitement. 1945-1950 : Chirurgie d'augmentation mammaire par lambeau S'inspirant de l'innovation du Dr Czerny, il y a eu deux procédures d'augmentation mammaire notables qui utilisaient les propres tissus de la patiente pour améliorer la taille et la forme de ses seins. En 1945 et 1950, le Dr Morton I. Berson et le Dr Jacques Maliniac, respectivement, ont fait pivoter la paroi thoracique de leurs patientes pour augmenter la taille de leurs seins.

1961-1962 : Le premier implant mammaire en silicone Les implants mammaires tels que nous les connaissons aujourd'hui ne sont apparus que vers 1961. Cette année-là, les chirurgiens plasticiens américains Thomas Cronin et Frank Gerow ont mis au point et inventé le premier implant mammaire en silicone. La première opération d'augmentation mammaire à l'aide d'implants en silicone a été réalisée en 1962. 1964 : Le premier implant mammaire en sérum physiologique Peu de temps après l'introduction de l'implant en silicone, la chirurgie d'augmentation mammaire a fait un nouveau pas en avant. La société française Laboratoires Arion a mis au point en 1964 un implant mammaire au sérum physiologique, une enveloppe en silicone remplie d'une solution saline.

1976 : Début de la réglementation de la FDA des états Unis À partir de 1976, la Food and Drug Administration (FDA) a commencé à réglementer les implants mammaires, afin de garantir que ces dispositifs médicaux étaient sûrs et correctement réglementés. Si l'on remonte un peu dans le temps, les préoccupations sanitaires ont entraîné un moratoire sur les implants mammaires en silicone aux États-Unis de 1992 à 2006.

