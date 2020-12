Huitièmes de finale de la Ligue des Champions: Le PSG affrontera le FC Barcelone.

Quelques jours après la fin des phases de poules de la plus prestigieuse des compétitions européennes, les seize équipes qui ont obtenu leur ticket pour le prochain tour connaissent déjà leurs adversaires. Et pour ces rencontres qui se dérouleront les 16, 17, 23 et 24 février 2021 pour les allers, et les 9, 10, 16 et 17 mars pour les retours, la tâche s’annonce difficile.



Le tirage au sort de la Ligue des champions n’a pas été clément avec les Parisiens qui héritent donc de la plus grande équipe du chapeau 2 même si le Barça n’est pas en point depuis le début de saison. Ce match sera aussi les retrouvailles entre Neymar et Messi après leurs années communes en Catalogne et les appels du pied de Neymar il y a plus d’un an. Le choc entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, un classique en Europe désormais, avec des tensions de plus en plus importantes entre les clubs.



L'autre gros choc de ces huitièmes de finale n'est autre que le duel entre l'Atlético de Madrid et Chelsea. Grand favori pour soulever le trophée une deuxième fois de suite, le Bayern Munich a eu un tirage relativement clément, puisque les Bavarois affronteront la Lazio. De son côté, le Real Madrid, qui a frôlé la catastrophe pendant la phase de poules, est tombé sur l'Atlanta.



On notera aussi cette belle affiche entre Séville et le Borussia Dortmund, alors que la Juventus a écopé d'un tirage plutôt favorable avec Porto. Enfin, Manchester City devra écarter Gladbach de son chemin pour avancer dans sa quête tant attendue de titre européen. Liverpool, champion en 2019, aura fort à faire avec cette double opposition contre le RB Leipzig.



Rappelons que le Paris SG est le seul club français qualifié pour les huitièmes de finale après son succès contre Basaksehir mercredi 9 décembre. L'Olympique de Marseille et le Stade Rennais ont de leur côté terminé dernier de leur poule et ne verront même pas la Ligue Europa.