Quand les capacités de négociations sont épuisées, reste donc la déclaration incantatoire "Il faut savoir arrêter une grève". La paternité de la formule revient à Maurice Thorez quelques jours après la signature des accords de Matignon de 1936.



"Si le but est d'obtenir satisfaction pour les revendications de caractère économique, tout en élevant progressivement le mouvement des masses dans sa conscience et son organisation, alors il faut savoir terminer une grève dès que satisfaction a été obtenue.



Il faut même savoir consentir au compromis si toutes les revendications n'ont pas encore été acceptées, mais si l'on a obtenu la victoire sur les plus essentielles et les plus importantes des revendications."



Maurice Thorez, Secrétaire général du Parti Communiste Français (alors encore nommé Section Française de l'internationale Communiste) le 11 juin 1936.